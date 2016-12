A plătit 200.000 euro pentru o poluare pe mare

Nava frigorifică „Afric Star” a fost reținută la sosirea în portul spaniol Algeciras, pe 16 septembrie 2011, sub acuzația că ar fi fost observată din avion când a poluat apele mării în ziua de 22 iulie 2010 (!), la sud de Capul Trafalgar. Autoritățile spaniole susțin că ar fi identificat nava „Afric Star” ca sursă a poluării. Sistemul de alertă al Directoratului General al Marine Comerciale a pus în gardă autoritățile în momentul când nava a intrat în apele spaniole. „Afric Star” a fost eliberată abia după ce armatorul a pus la dispoziția justiției un depozit de 200.000 euro. Suma de 150.000 euro reprezintă sancțiunea pentru contaminarea apei, iar 50.000 euro sunt reținuți pentru acoperirea cheltuielilor de depoluare. Instanța de judecată urmează să analizeze cazul și să decidă. „Afric Star” are capacitatea de 12.519 tdw, a fost construită în 1990, este înregistrată sub pavilion Liberia, iar manager este o firmă din Polonia.