A început vânătoarea de bonuri fiscale

„Vă rog să îmi dați bonul fiscal!” - îi spun vânzătoarei. Dădusem banii pentru cele două pâini, dar femeia întârzia să înregistreze vânzarea în casa de marcat. Am insistat: „Bonul acesta poate valora un milion de lei.” La auzul sumei, patroana buticului, aflată la doi pași de noi, intervine curioasă: „Cum așa?”Îi explic: „Premiul la Loteria bonurilor fiscale este de un milion de lei. Suma se împarte la numărul bonurilor câștigătoare. Poate că unul dintre ele va fi chiar bonul acesta.”În micul magazin alimentar s-a făcut liniște. Ceilalți trei - patru cumpărători stau cu urechile ciulite. Patroana izbucnește: „Domnule, pari om serios. Ai timp să dai crezare prostiei ăsteia cu Loteria bonurilor fiscale? Asta-i altă hoție! Toate loteriile nu fac decât să te fure. Au mai inventat una ca să bage ei banii în buzunar. Pe mine vor să mă oblige să dau bon fiscal pentru o pâine de un leu, la care câștig 20 de bani, iar ei fură cu milioanele de euro!” Apoi, văzând că nu cedez, îi comandă vânzătoarei: „Dă-i bonul!” La plecare, îmi aruncă în obraz: „Să vii în fiecare seară, să îți dau un pumn de bonuri fiscale. Ai să vezi că n-ai să câștigi nimic!”Aceasta este cea de a doua victorie pe care am obținut-o de la declanșarea Loteriei bonurilor fiscale. Prima bătălie am câștigat-o împotriva mea. A trebuit să duc muncă de lămurire cu mine însumi că trebuie să cer bon fiscal pentru orice achiziție, indiferent cât de mică. Mai întâi mi-am spus: „Ioane, tu plătești toate taxele și impozitele până la ultimul bănuț; de ce să-i încurajezi pe alții să nu le plătească.” Argumentul nu a fost destul de convingător. Abia când mi-am spus: „Ioane, dai cu piciorul șansei de a câștiga milionul?” - am cedat. Gândul de a obține de la Fisc o parte din banii pe care i-am plătit de-a lungul vieții îmi dă curajul să cer bonul fiscal, indiferent cât de urât se uită la mine vânzătorul.În următoarea zi, intru într-un magazin de fierărie și materiale de construcții. Casa de marcat fiscală funcționează fără reproș. La primirea bonului, întreb: „Aveți clienți care nu ridică bonul?” „De când cu loteria, rar se mai întâmplă să lase vreun cumpărător bonul fiscal. Am observat că oamenii au grijă să pună bonurile în portofel. Altă dată, le aruncau neglijent în sacoșă ori scăpau de ele de cum ieșeau din magazin” - spune casiera.Seara, soția mă trimite după cumpărături la Kaufland. În acest hipermarket ar fi o adevărată minune să nu se elibereze bonul fiscal. Până pe data de 2 februarie 2015, când a fost deschisă loteria, în mai toate coșurile de cumpărături se puteau observa bonuri fiscale abandonate. Acum, să dai cu tunul și nu mai găsești unul. Cu sacoșa încărcată, ajung la casa de marcat. Am timp, cât stau la rând, să urmă-resc circuitul bonurilor fiscale de la vânzător la client. Doamne, de ce mare atenție se bucură peticul de hârtie! Este firesc: poate fi cel câștigător, poate valora un milion de lei!În week-end, discutând cu o tânără cunoștință, care lucrează ca persoană fizică autorizată într-un atelier de coafură, din vorbă în vorbă, ajungem la subiectul loteriei. Îmi spune: „Mi s-a părut mie că s-a schimbat ceva, dar nu știam de ce. Clientele nu se oboseau să ia bonul fiscal, dar de la o vreme încoace au mai mare grijă de el decât de rest. Așa va să zică, loteria este cauza? Ia să cer și eu bonurile fiscale de-acum înainte, pe unde mă duc!” Seara la televizor, ministrul Finanțelor publice, Darius Vâlcov, se laudă că va participa și el la loterie. Vrea să împartă milionul cu noi!