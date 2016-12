A început sezonul de croaziere din portul Constanţa

A început sezonul de croaziere din portul Constanța

Pe 1 aprilie, ora 13, nava fluvială „River Concerto” va deschide sezonul de croaziere în portul Constanța, a anunțat Compania Națională Administrația Porturilor Maritime. Escala va dura trei zile, timp în care cei 160 de turiști au programate excursii.Prima navă maritimă de pasageri este programată pe 13 aprilie, aceasta fiind MSC „Sinfonia”. Și în acest sezon, va fi disponibilă pentru croaziere cu îmbarcare din Constanța patru 4 ori în portul Constanța, itinerariul de vacanță al acesteia cuprinzând porturi din Grecia, Turcia și Italia. Anul acesta va veni pentru prima dată la Constanța nava maritimă „Aida Aura”, care are programate deja cinci escale. Aceasta are 203 metri lungime și o capacitate de 1.700 de pasageri.Portul Constanța a devenit deja o destinație tradițională pentru multe dintre companiile de croaziere, acestea revenind an de an, cu mai multe escale.De exemplu, nava „Costa Deliziosa”, cu o capacitate de aproape 3.000 pasageri, are programate șase escale la Constanța. Prima vizită va avea loc pe data de 4 mai, iar ultima, pe 18 octombrie. „Thomson Celebration” va face escală de șase ori în acest an în portul Constanța, iar „Seabourn Odyssey”, de trei ori.Până la această dată, la terminalul de pasageri al portului Constanța sunt anunțate 74 de escale, iar lista este în continuă actualizare. Se estimează o creștere cu circa 15% a numărului de pasageri care vor sosi în acest sezon la Constanța, la bordul navelor de croazieră, față de sezonul anterior. Multe dintre navele care aveau ca destinații porturile Yalta și Odessa au modificat ruta, fără a afecta escalele la Constanța, ba mai mult, mărind durata acestora.În 2013, la terminalul de croaziere al portului Constanța, au sosit 69 de nave de pasageri, cu 54.616 turiști la bord.