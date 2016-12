A început selecţia membrilor consiliului de supraveghere al Hidroelectrica

A început selecția membrilor consiliului de supraveghere al Hidroelectrica

Ministerul Energiei a demarat procedura de selecție a șase poziții de membru în consiliul de supraveghere al Hidroelectrica S.A, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, a selectat compania TRANSEARCH Internațional S.R.L. pentru a-l asista în acest proces de recrutare.În cadrul procesului de recrutare și selectare a membrilor consiliului de supraveghere, pot depune candidaturi persoane fizice române sau străine respectiv persoane juridice înregistrate în România sau în alte state, cu experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăți din domeniul de activitate al întreprinderii publice.Anunțul de recrutare publicat pe site-ul ministerului Energiei, specifică criteriile de recrutare și selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ.Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. este o societate pe acțiuni a cărui capital social este deținut de statul român prin Ministerul Energiei în proporție de 80,06% și de „Fondul Proprietatea” S.A. în proporție de 19,94%. Domeniul principal de activitate este producția de energie electrică în hidrocentrale, vânzarea de energie electrică, realizarea de servicii de sistem pentru Sistemul Energetic Național. Compania are în componența sa un număr de 7 (șapte) sedii secundare, cu statut de sucursală, fără personalitate juridică, o filiala, Hidroelectrica SERV S.A. al cărei scop este asigurarea de servicii de reparații și o societate cu răspundere limitată cu sediul în Belgrad, Hidroelectrica Trading D.o.o. Belgrad, având ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice.La sfârșitul anului 2015, Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. a înregistrat o cifra de afaceri de 3.183.339.739 lei; numărul mediu de salariați era de 3.448 persoane, iar energia totală produsă a fost de 15.839.626 MWh/an.