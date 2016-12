A fost numită conducerea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere

A fost numită conducerea Companiei Naționale de Investiții Rutiere

Ministrul Transporturilor, Sorin Bușe, a numit directorul general, membrii consiliului de administrație și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor la nou înființata Companie Națională de Investiții Rutiere.Funcția de director general va fi ocupată de Valentin Urlan, pentru un mandat interimar. Selecția s-a realizat în urma procesului de recrutare care a durat o lună, timp în care au fost evaluate zeci de aplicații. Peste 20 de candidați (persoane fizice din România, dar și din străinătate) au fost selectați pentru interviu.Valentin Urlan este inginer-constructor cu 22 ani de experiență în domeniu, în elaborarea diferitelor categorii de proiecte UE: proiecte de infrastructură, turism, dezvoltare socială, dezvoltarea mediilor de afaceri, precum și în managementul de proiect, analiză financiară, analiză socio-economică, analiză de risc și senzitivitate pentru proiectele de infrastructură regională. Activitatea sa cuprinde, de asemenea, și experiență în elaborarea de expertize tehnice, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, documentații de atribuire, caiete de sarcini, liste de cantități, evaluari de costuri, detalii de execuție pentru proiecte de infrastructură. În această perioadă a coordonat peste 150 de proiecte de infrastructură de transport în România și Georgia.Selecția pentru consiliul de administrație a fost realizată după identificarea principalelor categorii de expertiză ale componenței consiliului. Membrii interimari selectați sunt exponenți ai fiecărei categorii în parte: Alina Burlacu (expertiza în proiecte și legislație de drumuri și poduri), Daniela Șchiopu (economic), Mădălina Stoian (mediul academic), Victor Giosan (finanțe publice), Bogdan Pușcaș (achiziții publice), Mihaela Ruscior (juridic), Gheorghe Știrbu (mediul de afaceri).În plus, până la finalul anului 2016, vor fi aleși cinci membri care să compună consiliul de transparență al CNIR. Directorul general va propune spre aprobarea consiliului de administrație structura organizatorică, organigrama și numărul de posturi pentru CNIR.Ulterior, va avea loc recrutarea personalului atât pentru funcțiile suport (economică, juridică, resurse umane, administrativ, sănătate și securitate în muncă, IT, informații clasificate, registratură/secretariat, secretariat AGA/CA, consilieri, structuri de control și alte funcții conexe), cât și pentru funcțiile de bază (monitorizare și implementare proiecte, dezvoltare proiecte, proiectare, achiziții publice, concesiuni, precum și alte funcțiuni necesare desfășurării activităților de bază), conform Legii 111/2016. Tot până la finalul acestui an, va fi avizat proiectul de buget anual de venituri și cheltuieli al CNIR.