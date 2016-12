A fost inaugurat primul sistem de irigaţii cu alimentare din Canalul Dunăre - Marea Neagră

Premieră în România

A fost inaugurat primul sistem de irigații cu alimentare din Canalul Dunăre - Marea Neagră

Ferma Agroterra, din comuna Agigea, județul Constanța, a devenit vedeta agriculturii românești, fiind prima unitate agricolă din România care a reușit să construiască un sistem de irigații cu alimentare din Canalul Dunăre - Marea Neagră. Trebuie precizat că această fermă exploatează o suprafață de 1.180 ha de teren, din care: 600 ha sunt cultivate cu grâu, 300 ha, cu rapiță, 200 ha, cu orz, 30 ha, cu mazăre și 50 ha, cu coriandru.v v vIeri, la inaugurarea investiției „Moder-nizare aducțiune rețea de distribuție a plotului de irigații stației de pompare 2 - Movilița, din amenajarea Basarabi pădure, județul Constanța”, realizată cu finanțare europeană, au fost prezenți Daniel Constantin - ministrul agriculturii, Cristian Daniel Cârjaliu - primarul comunei Agigea, Thierry de Pescaille - secretarul general a Organizației Europene a Proprietarilor de Terenuri Agricole, Gheorghe Lămureanu - președintele Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Agigea și administrator al fermei Agroterra, Laurențiu Baciu - președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, reprezentanți ai unor instituții locale, din sectorul agricol, zeci de fermieri din județul Constanța și alte județe ale țării.„Inima” investiției și a sistemului de irigații de la Agroterra este o stație de pompare modernă, dotată cu trei pompe de mare randament, care trimit apa spre instalațiile de udare din câmp, printr-o conductă de 9 kilometri. Din aceasta, conducta nouă are 4,9 kilometri, iar restul este conducta din vechiul sistem de irigații, a explicat Gheorghe Lămureanu.Într-o primă fază, vor fi irigate culturile de pe 419 hectare, pentru ca, ulterior, să se ajungă la 1.000 de hectare.Trebuie menționat că, datorită modului în care a fost concepută, stația de pompare asigură apa la un preț de cost cu 50% mai mic decât sistemul de irigații tradițional. Ea poate furniza apă nu doar pentru instalațiile de irigații ale Agroterra, ci și ale altor ferme din zonă.Investiția se ridică la 1,3 milioane de euro, din care 1 milion de euro reprezintă finanțarea europeană, iar 300.000 de euro, contribuția investitorului.„Realizarea proiectului a durat cinci ani, din care trei ani s-au pierdut cu obținerea autorizațiilor și avizelor. Construcția efectivă a stației de pompare a durat jumătate de an. Dacă n-am fi avut sprijinul Ministerului Agriculturii, am fi pierdut mult mai mult timp” - a declarat Gheorghe Lămureanu.Grație acestei investiții, Agroterra va avea producții cu 30% mai mari și de calitate, dar, în primul rând, sigure.„Acesta este primul proiect de stație de pompare cu alimentare din Canalul Dunăre - Marea Neagră. În prezent sunt în derulare 120 de proiecte cu finanțare din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, care au alocată suma de 128 de milioane euro. Avem, în continuare, o finanțare de 430 milioane de euro, astfel încât să vedem asemenea „minuni” în toată țara” - a declarat ministrul Daniel Constantin.El și-a exprimat încrederea că proiectul Legii îmbunătățirilor funciare va fi aprobat miercuri, de către Parlament și că, astfel, vor fi puși la dispoziție 1 miliard de euro pentru refacerea infrastructurii primare a sistemului național de irigații. După aprobarea legii, va fi înființat un comitet interministerial, din care vor face parte ministerele Agriculturii, Finanțelor și Justiției, precum și recent înființata Agenție pentru Achiziții Publice. Comitetul va prioritiza investițiile și va încerca să elimine, pe cât posibil, riscul ca proiectele să fie blocate de contestații.„Avem un potențial agricol foarte mare, care trebuie pus în valoare cu ajutorul irigațiilor. Acestea ne vor ajuta să asigurăm o constanță a producțiilor agricole. Prin modernizarea instalațiilor de irigații, vom reduce pierderile și costurile suportate de beneficiari. În următorii cinci ani vom reface întreaga infrastructură secundară și primară. Vrem să refacem sistemul vechi de irigații, dar avem în vedere și zonele care n-au fost niciodată irigate” - a declarat ministrul agriculturii.