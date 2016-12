A fost finalizată lista proiectelor de transport pentru 2015 - 2020

Întâlnirea Ministrului Transporturilor, Ioan Rus, cu Comisarul European pentru Politici Regionale, Corina Crețu.Ministrul transporturilor, Ioan Rus, s-a întâlnit marți, 10 martie 2015, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu.În cadrul întâlnirii s-a discutat, printre altele, stadiul master planului general de transport.Rus a precizat că a fost finalizată lista de proiecte pentru toate domeniile de transport: rutier, aerian, feroviar, naval și centre multimodale, respectând criteriile economice, sociale și de mediu, impuse de Comisia Europeană, astfel încât să avem un document care să răspundă nevoilor de dezvoltare economică a României.„Am aprobat în guvern o contribuție suplimentară de la bugetul statului, atât cât spațiul fiscal permitea, 7 miliarde de euro, ca să putem genera un număr cât mai mare de proiecte începând din acest an, bazându-ne pe o structură financiară de 25% bani europeni, 15% cofinanțare de la bugetul de stat - până la 20%, diferența până la 100% fiind asigurată din credite BEI și BERD. Am discutat cu BEI și cu BERD din faza zero de structurare a proiectelor, să utilizăm și expertiza lor, să nu avem probleme legate de unele din criteriile pe care Comisia Europeană le impune. Sunt optimist că vom reuși să parcurgem calendarul propus și foaia de parcurs a MPGT, structura lui e una rezonabilă și acest lucru va permite ca România să fie un mare șantier începând din acest an, pe toate tipurile de transport”, a declarat Ioan Rus.