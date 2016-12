Premieră editorială

A apărut „Buletinul Mării Negre“

Sindicatele navigatorilor din regiunea Mării Negre au, pentru prima dată în istorie, o pu-blicație comună. Intitulată „Buletinul Mării Ne-gre”, aceasta este editată într-un singur număr pe an, în limbile rusă, turcă, arabă și engleză.Ediția pe 2013, apărută sub îngrijirea Fe-derației Internaționale a Transportatorilor - ITF, se deschide cu un mesaj al secretarului general al ITF, Stephen Cotton.Un grupaj de articole, este dedicat unor evenimente din regiune: scufundarea navei „Vogo Balt 199", în care și-au pierdut viața 11 marinari ucraineni și un rus; greva încununată de succes a sindicatului docherilor din Poti (Georgia); cazul echipajului de pe nava turcească „SHT Husezin Akill”, care a reușit să obțină plata salariilor restante cu sprijinul inspectorului ITF, Olga Ananina, din portul Novorossyisk (Ucraina). Alte articole sunt dedicate Convenției privind munca pe mare MLC - 2006, campaniei „Marea Neagră a rușinii”, legislației privind munca și drepturile navigatorilor în țările din regiune, problemelor activității sindicale, oamenilor mării și porturilor. Dintre articolele de opinie, se remarcă cel semnat de Aurel Stoica, secretarul general al Sindicatului Liber al Navigatorilor: „Unions - whatŽs the point?” (Sindicatele - care-i punctul de vedere?”)Publicația mai cuprinde o hartă a sindicatelor navigatorilor din zona Mării Negre, afiliate ITF, și a inspectoratelor ITF, cu toate datele de contact. În dreptul României figurează Sindicatul Liber al Navigatorilor, Federația Națională „Navigatorul” (din București), Federația Națională a Sindicatelor Portuare și inspectorul ITF Adrian Mihălcioiu.Prin bogăția de informații și prin datele de contact puse la dispoziția navigatorilor, „Buletinul Mării Negre” este un instrument extrem de util în prevenirea și soluționarea unor situații de criză de pe mare.