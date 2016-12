95 de proiecte eligibile în cadrul schemei de sprijinire a fermelor de semi-subzistenţă

95 de proiecte eligibile în cadrul schemei de sprijinire a fermelor de semi-subzistență

În prezent, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța se ocupă cu organizarea și implementarea a două măsuri ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR): sprijinirea fermelor de subzistență și sprijinirea asociațiilor producătorilor agricoli. „În perioada 1 ianuarie - 27 februarie 2009, au fost depuse 95 de proiecte eligibile pentru dezvoltarea fermelor de subzistență din județul Constanța. Valoarea totală este de 712.500 de euro”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Iancu Șapera, coordonator al domeniului de dezvoltare rurală. La nivelul țării, au fost depuse 5.315 proiecte. Se estimează că există aproximativ 350.000 de ferme de subzistență și semi-subzistență în România și aproximativ 100.000 ar putea beneficia de program. În județ, există 10.500 de ferme cu exploatații agricole de peste un hectar, dintre care 2.500 sunt eligibile pentru fondurile PNDR. „Beneficiază de acest ajutor fermele care au între două și opt unități de dimensiune economică (UDE). O astfel de unitate are o valoare de 1.200 de euro. Pentru fiecare cultură sau producție zootehnică este stabilit un coeficient. Spre exemplu, un hectar de grâu are 0,28 UDE, o oaie - 0,008 UDE”, a explicat coordonatorul domeniului de dezvoltare rurală din Constanța. Practic, proiectele constau în investiții de genul achiziției de terenuri, pentru extinderea exploatației agricole, precum și achiziția de animale sau utilaje pentru creșterea productivității economice. „Ideea este ca aceste ferme să devină într-o perioadă de cinci ani, familiale sau chiar comerciale, adică cel puțin o parte din producție să fie comercializată sau vândută către procesatori”, a precizat Iancu Șapera. Sprijinul este acordat anual, pentru o perioadă de cinci ani și valorează 1.500 de euro. Vor exista nouă sesiuni de depunere pentru această măsură până în 2013 și cel puțin încă o sesiune pentru acest an, la o dată anunțată de Autoritatea de Management pentru PNDR. „Trebuie să vorbim cât mai simplu și să fim cât mai pe înțelesul agricultorilor. Deja am stabilit o listă a firmelor de consultanță, pentru a le face munca mai ușoară. Firmele de consultanță au fost alese pe baza rezultatelor obținute în cadrul programului SAPARD”, a mai declarat coordonatorul domeniului de dezvoltare rurală. Pentru măsura de sprijinire a asociațiilor de producători , DADR Constanța nu a pri-mit niciun proiect. „La nivelul țării, există doar două proiecte depuse. În plus, sunt numai 56 de asociații de producători recunoscute în România. Se exclud de la finan-țare grupurile de producători care au primit sprijin prin programul SAPARD sau de la bugetul național”, a explicat Iancu Șapera.