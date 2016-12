92% dintre agenţii economici vor achita TVA la încasarea facturii

Revoluție fiscală în România

92% dintre agenții economici vor achita TVA la încasarea facturii

Premierul Victor Ponta a anunțat, în conferința de presă de luni, 16 iulie 2012, un pachet de cinci măsuri de relansare a economiei și a creșterii numărului locurilor de muncă. Este vorba de:- plata TVA la încasarea facturii pentru firmele care au o cifră anuală de afaceri mai mică de 500.000 euro, cu condiția ca derularea decontărilor să se facă numai prin sistemul bancar;- scutirea de la plata contribuțiilor la asigurările sociale, de sănătate și la fondul de șomaj, pentru firmele care angajează șomeri cu vârsta de până la 25 ani și de la 55 ani în sus. Firmele vor beneficia de scutire un an, cu condiția menținerii angajaților pe o perioadă de încă un an în activitate. Măsura vizează partea de contribuții a angajatorilor;- creșterea deductibilității cheltuie-lilor de cercetare și dezvoltare de la 20% la 50%, pentru stimularea investițiilor inovative și crearea de locuri de muncă în industrii cu valoare adăugată mare;- pentru sprijinirea firmelor cu dificultăți financiare temporare, scutirea de la plata penalităților pentru debitorii statului, în cazul obligațiilor de plată achitate în perioada 1.09 - 31.12.2012; - TVA va fi eligibil la decontare pentru proiectele finanțate din fonduri europene.Schimbarea modului de plată a TVA reprezintă o măsură curajoasă de reformă fiscală, cu adevărat istorică. În 1993, Guvernul Văcăroiu a introdus TVA în locul impozitului pe circulația mărfurilor. Conform practicii internaționale de la acel moment, el a stabilit ca TVA să fie achitată la momentul emiterii factu-rilor, nicidecum după onorarea lor. Astfel, statul avea nu doar o mai mare garanție a încasării veniturilor, dar obliga economia să susțină bugetul prin credite cu dobândă zero. Recesiunea economico-financia-ră din 2009 - 2011 a amorsat criza datoriilor suverane. Statul a devenit principalul datornic al economiei și sursa cea mai importantă de blocaj economic. Durata rambursărilor de TVA a ajuns să depășească un an. Numeroase companii care au creditat statul fără dobândă au intrat în faliment.Sub presiunea Uniunii Europene și a organismelor economice internaționale, Guvernul Boc fusese nevoit să introducă planificarea riguroasă a rambursării TVA către agenții economici și să sporească viteza acesteia. Ceva s-a schimbat atunci, dar nu suficient. Iată că Guvernul Ponta s-a decis să meargă la cauza blocajului financiar-economic, la sistemul de plată a taxei și să taie răul de la rădăcină. Schimbarea sistemului de plată a TVA are suport în legislația și practica europeană. Plata TVA la încasarea facturii e reglementată de Directiva europeană 112/2006/CE. Deși măsura nu e obligatorie, ci opțională, ea se aplică, cu unele diferențe, în general pentru întreprinderile mici si mijlocii, în Austria, Belgia, Olanda, Germania, Italia, Polonia, Marea Britanie, Suedia, Slovenia, Estonia.Guvernul Ponta dă curs, astfel, solicitărilor venite din mediul de afaceri. De această măsură vor beneficia în principal IMM-urile și persoanele fizice autorizate, respectiv 92% din numărul agenților economici din România. Referindu-se la această măsură Victor Ponta a precizat: „Reprezintă un oxigen pentru economie, prin facilitarea fluxurilor de lichidități pentru IMM-uri, se obține, de asemenea, reducerea evaziunii fiscale, întrucât dispar mecanismele de rambursare fictivă de TVA, cererile de rambursare se vor face doar după dovada plății.” În cadrul conferinței de presă, premierul a dezmințit informațiile difuzate de site-ul Hotnews, „că România negociază creșterea taxelor sau impozit diferențiat”. Ponta a declarat că sistemul fiscal cu cota de 16% va fi menținut în continuare. Pachetul de măsuri economice urmează să fie prezentat delegației FMI, Băncii Mondiale și Comisiei Europene, care va veni în România după referendumul din 29 iulie. Imediat ce va primi undă verde, guvernul va adopta actele normative de aplicare a acestor măsuri.