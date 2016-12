Mica reformă fiscală

92 de taxe parafiscale vor fi tăiate sau comasate. Câte mai rămân?

Se simte că în fruntea Finanțelor Publice avem un ministru tânăr, cu școala Occidentului, care vrea să schimbe sistemul. Nu știu câtă libertate de mișcare are și de câtă susținere se bucură Ioana-Maria Petrescu, dar în cele câteva luni de când a preluat conducerea ministerului s-a văzut că are vână, că e pusă pe fapte mari. Acum vrea să defrișeze codrul de taxe și tarife parafiscale, să elimine, să comaseze sau să reducă 92 dintre ele.Prin cele două proiecte de acte normative puse în dezbatere publică vor fi eliminate 10 biruri și vor fi comasate alte 17, iar prin ordinele de ministru, ce se vor aproba con-comitent, vor fi reduse încă 65.Este vorba de așa-zisele taxe și tarife parafiscale nerentabile, pentru care instituțiile statului cheltuiesc mai mult cu administrarea lor decât încasează. Au fost analizate dările care, în anul 2013, au adus încasări sub 100.000 de lei pe o taxă.Iată câteva dintre taxele și tarife ce urmează a fi anulate:- la Ministerul Afacerilor Interne - tariful pentru eliberarea unui pașaport electronic, simplu, temporar sau al altui document de trecere a fron-tierei (al cărui nivel este 22 lei), taxa de înscriere pentru examenul de admitere la școlile militare de subofițeri și jandarmi, întrucât înscrierea la examen nu reprezintă un serviciu prestat;- la Oficiul Național al Registrului Comerțului - tariful pentru asistență îndrumare înființare firmă (19,8 lei pe oră), tariful pentru cererea de eliberare a datelor statistice (20 lei/fișă sintetică/statistică unicriterială), tariful pentru cererea de eliberare a informațiilor pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii (11 lei/firmă);- la Autoritatea Națională de Re-glementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - tarif pentru consultanță și prestări de servicii acordate la cerere (73 lei/oră); - la Consiliul Concurenței - tariful privind accesul la documentația care vizează investigații privind practicile anticoncurențiale (150 lei/solicitare); - la Ministerul pentru Societatea Informațională - tariful de utilizare a procedurii electronice (46 lei/an/utilizator);- la Ministerul Sănătății - taxa pentru emiterea avizului privind activitățile în domeniul dispozitivelor medicale și medicamentelor (300 lei/aviz); - la Ministerul Muncii - taxa de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă.De pe urma acestei operațiuni chirurgicale, contribuabilii nu vor avea un avantaj direct semnificativ, fiind vorba de taxe și tarife mici și ocazionale. Beneficiul lor indirect va fi ceva mai mare. Reducându-se numărul dărilor administrate, se diminuează birocrația fiscală și costurile ei, care sunt suportate tot din banii publici.Puse în balanță cu supra-acciza la carburanți sau cu impozitul pe construcțiile speciale introduse în acest an de Guvernul Ponta, cele 92 de biruri parafiscale nu prea contează. Dar asta nu înseamnă că operațiunea de defrișare nu trebuie făcută.Apropo, știe cineva câte taxe, impozite, contribuții și obligați parafiscale avem la această oră? Autoritățile evită să facă public numărul lor. După ce vor fi eliminate cele 92 de biruri, câte vor mai rămâne?Prima și ultima inventariere făcută publică a fost cea din 2009. Românii au aflat că plătesc 558 de impozite, taxe și tarife de natură fiscală și nefiscală, reglementate de 185 de acte normative. 74 de biruri erau de natură fiscală, iar 484 erau nefiscale. 102 dintre ele aparțineau Ministerului Mediului. La Administrație și Interne erau 50, la Economie - 41, la Transporturi - 40, la Agricultură - 37, la Sănătate - 35, la Justiție - 30, la Agenția Sanitar-Veterinară - 29, la Muncă - 24 și așa mai departe.La vremea respectivă, guvernul democrat-liberal și ministrul de finanțe, Gheorghe Pogea, anun-țaseră că vor intra cu drujba în codrul Fiscal. Se înființase chiar și un comitet interministerial care să facă analiza cost - beneficiu pe fiecare obligație fiscală sau parafiscală. Nimeni nu a aflat dacă respectiva comisie s-a apucat de muncă vreodată și dacă a realizat ceva.