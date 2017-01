900 kg de cocaină descoperite pe o navă boliviană. Echipajul a fost arestat

Vama și Poliția de Frontieră din SUA au primit informații cu privire la existența unor posibile compartimente ascunse la bordul cargoului de mărfuri generale „Lizanne”, care a sosit la Miami, venind din Miragoane, Haiti. O echipă a structurii anti - terorism și anti-contrabandă a urcat la bordul navei și a reușit să descopere compartimentele respective în capacele gurilor de magazie. Au fost găsite circa 900 de kilograme de cocaină sub formă de calupuri. Echipajul vasului a fost arestat, ancheta fiind în curs de desfășurare. „Lizanne” are capacitatea de 3.077 tdw, a fost construit în 1983 și este înmatricultat sub pavilion Bolivia.