9% din energia consumată în UE este „verde“

Deputații europeni de la comisia pentru industrie, cercetare și energie au dezbătut rezultatele unui studiu privind tehnologiile din domeniul surselor de energie regenerabile. Conform Comisiei Europene, energia consumată în UE provine doar în proporție de 9% din surse de energie regenerabile. Se estimează, însă, că până în 2020, Uniunea Europeană va depăși obiectivul de 20%. Realizarea obiectivelor UE de creștere a folosirii surselor de energie regenerabile ar duce la reducerea emisiilor de CO2 cu 600 - 900 de milioane de tone pe an, reducerea consumului de combustibili fosili cu 200 - 300 de milioane de tone pe an, consolidarea industriilor hi-tech și noi oportunități economice. Costurile implementării acestora se estimează la 13 - 18 milioane de euro pe an. Aceste investiții ar duce însă la reducerea prețului energiei provenite din surse de energie regenerabile.