854 de pasageri au fost în pericol de moarte în Dardanele

În noaptea de 27 iunie 2015, la ora 1,30, nava de pasageri „Celestyal Crystal” și tancul de produse petroliere „STI Pimlico” au intrat în coliziune în Dardanele, la nord de intrarea în Strâmtoa-rea Çanakkale. Riscul unei tragedii de proporții uriașe a fost extrem de mare, având în vedere că „STI Pimlico” era încărcat cu 30.000 tone de benzină nafta, un produs ușor inflamabil.Ambele nave au suferit stricăciuni, iar tancul petrolier a raportat pierderi de marfă. Din fericire, nimeni de la bordul lor nu a fost rănit.Potrivit presei turcești, după accident, la bordul lui „STI Pimlico” a avut loc o explozie, care a făcut ca nava să se încline cu 15 grade.Pachebotul „Celestyal Crystal”, sub pavilion Malta, plecase din Myconos, Grecia, spre Istanbul. Avea 854 pasageri la bord, din care 240 cetățeni turci, și un echipaj de 382 de oameni. După incident, toți pasagerii au fost preluați la bordul unor mici ferry-boat-uri și duși la Gallipoli.„STI Pimlico”, sub pavilion Insulele Marshall, plecase din portul rusesc Tuapse spre Malta.La locul poluării au fost trimise patru remorchere care au montat bariere în jurul tancului petrolier. Traficul în strâmtoare a fost închis pe ambele sensuri pentru o perioadă de timp.Cauzele accidentului nu se cunosc până la această oră, urmând să fie elucidate în urma cercetării efectuate de autoritatea navală.Incidentul dă apă la moară organizațiilor care protestează împotriva tranzitării Bosforului de către tancurile petroliere.Pe data de 21 iunie, sute de bărci, în care se aflau activiști din mai multe organizații neguvernamentale, de mediu au protestat, solicitând interzicerea accesului petrolierelor și navelor de mare capacitate în strâmtorile turcești, din cauza riscurilor mari pentru siguranța maritimă.Protestul are loc în fiecare an pentru a atrage atenția asupra potențialelor dezastre care amenință Istanbulul și împrejurimile acestuia. Strâmtorile Turciei sunt printre căile navigabile cu cel mai mare risc, potrivit experților. Peste 50.000 de nave, inclusiv tancuri petroliere care transportă produse puternic inflamabile, trec în fiecare an prin Bosfor.În conformitate cu Convenția Internațională de la Montreux, din 1936, Turcia trebuie să permită liberul acces pentru toate navele civile, prin strâmtori, în timp de pace.Din 1953 până în 2003, în Bosfor au avut loc 461 de accidente. Protestatarii reamintesc, de fiecare dată, cazul navei românești „Independența”, din 1979. Aceasta transporta 94.000 tone de țiței, pe care îl încărcase la Es Sider. La sud de intrarea în strâmtorile turcești, tancul petrolier a fost lovit de cargoul grecesc „Evriali”. Coliziunea a fost urmată de o explozie care a băgat în sperieți populația din Istanbul.În flăcări, „Independența” a ajuns în derivă la jumătate de milă de portul Haydarpașa. 43 dintre cei 46 de membri ai echipajului și-au pierdut viața. Flota militară turcă a încercat, fără succes, să stingă focul. Traficul prin strâmtori a fost interzis timp de câteva săptămâni, iar efectele asupra mediului au durat ani de zile.Ultimul accident major în Bosfor a fost în 2003, când o navă sub pavilion georgian a eșuat pe un banc de nisip, incidentul soldându-se cu deversarea a 480 de tone de petrol în apele mării.Pentru a reduce traficul prin Bosfor, Guvernul Turciei intenționează să construiască Canalul Istanbul.