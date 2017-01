80% din proiectele pentru finanţarea europeană sunt respinse

80% din proiectele pentru finanțarea europeană sunt respinse

Problema consultanței pentru elaborarea de proiecte de investiții a fost pe larg dezbătută sâmbătă, în cadrul unui seminar pentru finanțare și protejare a întreprinderilor mici și mijlocii de efectele crizei, la care au fost invitați antreprenorii constănțeni. „Noi nu avem personal calificat pentru realizarea de proiecte de accesare a fondurilor structurale. Cum am putea alege firmele de consultanță pentru a avea șanse mai mari de reușită?”, a fost întrebarea celor prezenți la seminar. „Într-adevăr, nu poți să accesezi astfel de fonduri dacă nu ai cofinanțare și dacă nu ai consultanță. Aproape 80% din proiectele de finanțare sunt respinse în prima fază, la evaluarea administrativă, fiind neconforme cu cerințele legislației în vigoare”, a declarat Dumitru Nancu, vicepreședintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (AIPPIMM). Soluția pentru îndepărtarea firmelor de consultanță ineficiente este crearea unui registru, după modelul sloven sau german. „Eu am cerut acest lucru din 2005. Și aici nu este vorba de acreditarea din partea statului, ci mai degrabă o acreditare a pieței. În Slovenia, spre exemplu, firmele se acreditează pe baza proiectelor și anume câte au fost de succes. Cine nu are proiecte conforme și eligibile va ieși automat de pe piață”, a precizat Dumitru Nancu. De asemenea, oamenii de afaceri constănțeni au acuzat firmele de consultanță de faptul că primul lucru cerut e garanția banilor. „Nimeni nu-ți spune că dosarul nu are șanse de reușită pentru a fi astfel evitate anumite comisioane”, a afirmat un întreprinzător. „Un consultant trebuie să analizeze și evalueze foarte atent proiectul pentru a nu exista surprize la implementare. Încercați să nu mai dați comisionul pentru proiect înainte”, a mai declarat vicepreședintele AIPPIMM. „Nu aceasta este soluția. Când realizăm proiectul, suportăm anumite cheltuieli și avansul este necesar pentru a ne continua activitatea. Trebuie stabilit cine a greșit în cazul în care proiectul este neeligibil și dacă partea de vină o poartă consultantul, atunci acesta să restituie respectivul avans”, a fost răspunsul firmelor de consultanță.