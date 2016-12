80 de nave vor sosi în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia

Până la sfârșitul lunii iulie

80 de nave vor sosi în porturile Constanța, Midia și Mangalia

Odată cu relansarea comerțului exterior al României, traficul de mărfuri din porturile maritime s-a înviorat. „S-a ajuns la o medie de 111.000 de tone de mărfuri manipulate zilnic, iar în prima zi a acestei săptămâni am înregistrat un vârf de 220.000 tone” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ioan Bălan, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Ieri, în danele portului Constanța se aflau sub operațiuni de încărcare - descărcare 47 de nave, iar la Midia, alte 4 nave. Cerealele dominau fluxurile de mărfuri. Pe 16 dintre nave se încărcau mari cantități de orz, porumb, rapiță și grâu, provenite din România, în principal, și din Serbia. Pe 7 nave se operau produse chimice (azotați, fosfați, uree). Pe alte 7 nave se încărca fier vechi, iar pe 6 nave, cherestea. De pe 3 nave se descărcau șroturi. Un număr de 5 nave se aflau sub operare în terminalele petroliere din porturile Constanța și Midia. Se constată și o creștere a tonajului navelor care vin în porturile românești. Din totalul de 51 de nave, 14 nave încărcau - descărcau între 10.000 și 29.000 de tone de mărfuri, iar 5 nave, cel puțin 30.000 de tone, fiecare. În rada portului așteptau să intre la operare 14 nave, din care 6 nave urmează să preia cereale. Și-au anunțat sosirea până la finele lunii: 72 de nave în portul Constanța, 2 nave la Mangalia și 6 nave la Midia. Cele mai mari cantități de mărfuri vor fi operate în terminalul „Comvex”, unde sunt așteptate navele: „Agios Efraim”, cu 70.718 tone de cărbune cocsificabil pentru Austria, „Chalothorn Naree”, cu 16.250 tone de cărbune energetic pentru Serbia, „Conquistador”, cu 74.381 tone de minereu pentru industria siderurgică internă, „Desert Symphony”, cu 52.500 tone de bauxită din Sierra Leone și „Rip Hudner”, cu 49.500 tone de cocs metalurgic din China pentru Serbia. Sunt așteptate și navele de pasageri „Pacific Princess”, „Sea Cloud”, „Seabourn Odyssey”, „Silver Spirit” și „Taras Shevchenko”.