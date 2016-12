8 Martie, o zi specială pe piaţa de capital

8 Martie, o zi specială pe piața de capital

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Bursa de Valori București, alături de alte 34 de burse de valori din întreaga lume, va organiza o deschidere oficială a ședinței de tranzacționare. Evenimentul are ca mesaj „Sună clopoțelul pentru egalitatea de gen” și este organizat sub patronajul United Nations Women, UN Global Compact, UN Sustainable Stock Exchanges, International Finance Corporation, World Federation of Exchanges, precum si al Women in ETFs.„Abilitarea economică a femeilor este un factor cheie al dezvoltării sustenabile și un aspect esențial al sustenabilității corporative - se arată în comunicatul de presă dat de BVB. Sectorul privat recunoaște faptul că promovarea egalității de gen în business înseamnă valorificarea talentelor, o mai mare productivitate, mai mulți clienți și rezultate financiare mai bune. Tot mai multe companii își modifică cu succes practicile, creând parteneriate public-private și investesc resurse pentru a promova egalitatea de gen.”