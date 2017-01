8.000 de firme vor fi ajutate de Fondul de Garantare pentru IMM-uri, în 2009

Ştire online publicată Miercuri, 18 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul IMM-urilor vrea ca 8.000 de firme să beneficieze de garanțiile fondului de garantare, în acest an, din spusele ministrului Constantin Niță. „Prin înființarea fondului de contragarantare, numărul garanțiilor acordate va crește semnificativ. Fondul de garantare are un capital social de 80 milioane euro și poate asigura garanții de 600 – 700 milioane euro. Valoarea va crește de cinci ori, prin înființarea fondului de contra-garantare, care are un capital de 100 milioane euro”, a declarat Constantin Niță. Ministrul a mai spus că va cere Ministerului Finanțelor reeșalonarea și chiar anularea penalităților către stat ale IMM-urilor: „Dacă băncile pot veni în sprijinul IMM-urilor prin reeșalonări, atunci și statul poate interveni prin ANAF, astfel încât firmele să plătească baza, iar penalitățile să fie ajustate sau eliminate”.