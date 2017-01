652 de nave străine au încălcat embargoul impus de Ucraina

Serviciul de Grăniceri al Ucrainei a înregistrat 652 de nave străine care au vizitat porturile sale din Crimeea, aflate sub ocupația Federației Ruse. Acestea au fost incluse în baza de date care cuprinde navele ce au încălcat interdicția Ucrainei privind intrarea navelor străine în porturile din teritoriile „vremelnic ocupate”.Violarea embargoului impus transportului maritim spre Crimeea, aflată sub ocupația Federației Ruse, a atras câteva sancțiuni. Mai multe nave străine au fost reținute în porturile din Ucraina, sub acuzația că au vizitat porturile din Crimeea, după instituirea restricțiilor. Printre navele arestate se numără: cargoul „Deniz”, sub pavilion Moldova, aparținând unei companii din Turcia; car-goul „Melwill”, sub pavilion Moldova, având manager o companie din… Ucraina; cargoul „Palamas”, cu pavilion Malta, aflat în managementul unei companii din Grecia; tancul de produse chimice „Dahi Byulbyul”, sub pavilion Rusia, având armator o firmă din Turcia; remorcherul „Aliot”, sub pavilion Moldova, aparținând unei companii din Insulele Marshall; cargoul „Kanton”, sub pavilion Tuvalu, aflat în managementul unei firme din Turcia; tancul de produse petroliere rusesc „Roschem - 2”; nava „Katran”, sub pavilion Ucraina; cargoul de mărfuri generale „Sky Moon”, sub pavilion Tanzania, care aparține firmei Info Market SRL din Constanța.Nu numai navele trebuie să respectă embargoul, ci și navigatorii. Agenția de Securitate a Ucrainei interzice intrarea în țară a marinarilor străini care au vizitat teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, în calitate de membri ai echipajelor unor nave comerciale. Marinarii care s-au dovedit vinovați de încălcarea interdicției vor fi înregistrați pe o „listă neagră” și le va fi interzis accesul în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Pe viitor, proprietarii de nave din regiune vor avea mari probleme în a-și alege echipajele pentru Ucraina.