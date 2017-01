61 de zile de graţie pentru MasterCard Standard, la Banca Românească

61 de zile de grație pentru MasterCard Standard, la Banca Românească

Ştire online publicată Miercuri, 24 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Banca Românească a lansat cardul de credit MasterCard Standard, care oferă clienților o perioadă de grație de maximum 61 de zile și un bonus de 2% din valoarea cumpărăturilor de minimum 100 lei, făcute în perioade 1 martie – 31 mai. Cardul este disponibil în lei și poate fi folosit la plata cumpărăturilor la comercianți și pe internet, dar și la retragerile de numerar de la bancomate. Pentru plățile la comercianți, dobânda este de 0%, perioada de grație fiind de cel mult 61 zile. De asemenea, comisionul de emitere este zero. Și cel de administrare este zero, dar numai în primul an. Suma minimă datorată lunar este de 5% din creditul utilizat, la care se adaugă dobânzile și comisioanele la zi – nu mai puțin de 20 lei, fără a depăși suma totală datorată.