60% din companii au contact neprotejat cu Internetul

Ştire online publicată Marţi, 14 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Aproximativ 60% din problemele cu care se confruntă companiile pe partea de service IT sunt cauzate de navigarea pe Internet și lipsa de protecție, potrivit datelor companiei de consultanță în domeniul IT Computer Troubleshooters. Folosirea extensivă a mini-stick-urilor USB de către angajați a determinat creșterea cu circa 30% a problemelor IT ce apar în companii, deoarece astfel de dispozitive sunt foarte rar verificate. Peste 60% din companiile românești apelează la servicii și consultanță în domeniul IT după ce se confruntă cu pierderea datelor, oprirea activității sau virusarea întregii rețele, mai arată studiul Computer Troubleshooters. Alături de funcționarea defectuoasă a programelor, aceste probleme reprezintă motivele pentru care se încheie 10% din contractele de consultanță IT. Reprezentanții companiei mai spun că 40% din firmele românești apelează la specialiști în domeniu, doar după ce problemele cu serverele din dotare determină întreruperea activității firmei. Numărul problemelor pe partea de securitate IT s-ar putea reduce cu până la 80%, dacă fimele ar investi în instruirea personalului, lucru pe care îl fac doar 10% din unitățile economice. (NewsIn)