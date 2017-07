59% din acţiunile Fondului Proprietatea au ajuns în mâna străinilor

59% din acțiunile Fondului Proprietatea au ajuns în mâna străinilor

La 30 iunie 2016, numărul acționarilor Fondului Proprietatea a ajuns la 6.734. Aceștia dețineau 8.844.251.362 de acțini cu drept de vot. Structura acționariatului, după capitalul subscris și vărsat, era următoarea: - Ministerul Finanțelor Publice - 0,06%;- persoane fizice române - 17,19%;- acționari instituționali români - 14,78%.- The Bank of New York Mellon (bancă depozitar pentru certificate de depozit globale, având la bază acțiuni suport) - 34,60%;- acționari instituționali străini - 21,51%;- persoane fizice nerezidente - 3,09%;- Fondul Proprietatea - 8,779%.După cum se constată, 59,02% din acțiunile cu drept de vot sunt în mâna străinilor, fapt ce demonstrează că Fondul Proprietatea s-a transformat într-o companie multinațională.Acționarul principal, The Bank of New York Mellon, este, la rândul său, o multinațională cu sediul în SUA, care are în custodie și administrare acțiuni în valoare de 30,5 trilioane de dolari, iar în management, acțiuni în valoare de 1,7 trilioane de dolari, la companii din America de Nord, Asia - Pacific, Europa, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină.✶ ✶ ✶În anul 2005, Guvernul României a înființat societatea de investiții de tip închis Fondul Proprietatea, care urma să funcționeze ca un sistem de despăgubire a persoanelor expropriate în mod abuziv, de regimul comunist. Compensarea a fost făcută prin acordarea de acțiuni la Fondul Proprietatea, reprezentând valoarea reală a imobilelor ce nu s-au restituit în natură.Capitalul social al Fondului Proprietatea a fost constituit din pachete de acțiuni la 83 de companii în care statul era acționar unic sau majoritar, valoarea capitalului net fiind de peste 15,411 miliarde de lei la debut.În portofoliul său se aflau acțiuni cu următoarea pondere în capitalul social al unor mari companii naționale și comerciale din transporturi, sectorul energetic și poștă: 20% - Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, 20% - Administrația Canalelor Navigabile, 20% - Administrația Porturilor Maritime Constanța, 24,09% - ENEL Distribuție Dobrogea, 9,7% - Nuclearelectrica, 25% - Poșta Română și așa mai departe.Veniturile Fondului Proprietatea constau din dividendele încasate de la companiile la care era acționară, din care își acoperă cheltuielile, iar diferența o redistribuie acționarilor săi.La data de 31 decembrie 2007, Fondul Proprietatea avea 3.028 de acționari, care dețineau 14.240.540.675 de acțiuni, în valoare de peste 14,240 miliarde de lei. Structura acționarilor era următoarea:- Statul român, prin Ministerul Economie și Finanțelor - 87,7488%;- 3.024 de persoane fizice - 12,2019%;- 3 persoane juridice - 0,04993%.Începând cu data de 25 ianuarie 2011, acțiunile Fondului Proprietatea au început să fie listate la Bursa de Valori București, fapt ce le-a permis acționarilor săi să vândă acțiunile la valoarea lor de piață. Din start, acțiunile Fondului Proprietatea au condus, vreme îndelungată, în topul tranzacțiilor de pe piața de capital.