58 de nave de croazieră au adus 21.300 turişti în portul Constanţa

În anul 2010

58 de nave de croazieră au adus 21.300 turiști în portul Constanța

Evoluția porturilor maritime românești în 2010 a fost peste așteptări, surprinzându-i chiar și pe cei aflați la cârma Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. După debutul slab din primele luni ale anului, nimeni nu se aștepta la o creștere de 13% a traficului de mărfuri în intervalul ianuarie - noiembrie 2010, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Fluxurile de mărfuri înregistrate la sfârșitul lunii noiembrie 2010 au fost de 43.290.850 tone, a declarat directorul general Ioan Bălan, la conferința de presă de final de an. „S-au înregistrat creșteri de trafic la majoritatea categoriilor de marfă, de exemplu: cereale - 14%, produ-se alimentare - 18%, îngrășăminte - 33%, produse chimice - 77,6%, echipamente și mașini - 12,5%, minereuri de fier - 42%, animale vii - 223%, piele, textile - 292%, minereuri și deșeuri neferoase - 39%, semințe uleioase - 10%, combus-tibili minerali solizi - 6%, lemn, plută - 16,4%. Scăderi de trafic au fost înregistrate la: minerale brute - 29%, produse metalice - 6,3%, articole diverse - 1,7%, produse petroliere - 1,4%, petrol brut - 19%” - a precizat directorul general. Traficul de containere în portul Constanța, a totalizat 5.343.752 tone, respectiv 502.910 TEU (față de 5.425.496 tone, respectiv 550.111 TEU, în aceeași perioadă a anului 2009). În primele 11 luni ale lui 2010, un număr de 11.897 nave au făcut escale în porturile maritime românești, dintre care 4.755 nave maritime și 7.142 nave fluviale. În aceeași perioadă a anului 2009 fuseseră înregistrate 10.702 escale. Creșteri s-au înregistrat și în transportul de pasageri, a declarat Bălan. „În 2010, au sosit la terminalul de croaziere al portului Constanța 58 de nave de croazieră, cu 21.300 turiști la bord. În 2009, au fost înregistrate 48 de escale, cu 15.000 turiști. Sezonul a debutat pe 3 aprilie și s-a încheiat pe 13 noiembrie, cu nava „Viking Primadona”. 75% dintre navele de pasageri care au făcut escală, în 2010, în portul Constanța au fost nave maritime. Anul acesta, au revenit navele fluviale, după o pauză de un an. Compania „Costa Crociere”, una dintre cele mai importante la nivel mondial, a devenit client fidel al portului Constanța. Navele acesteia au fost printre cele mai spectaculoase din acest an, având capacități de peste 2.500 turiști.” CNAPMC a reușit să atragă mai multe nave cu turiști prin politica tarifelor reduse. Astfel, în 2010 a fost diminuat cu 50% tariful pe pasager aplicat navelor maritime, de la 5 euro la 2,5 euro. În primele 11 luni ale anului 2010, veniturile totale înregistrate de CN APMC au fost de peste 237 milioane lei, iar cheltuielile, de 199,11 milioane lei. Profitul brut total este de 38 milioane lei la sfârșitul lunii noiembrie. „Trendul pozitiv înregistrat în acest an va continua și în 2011 - a prognozat directorul general. De altfel, pentru încurajarea traficului de mărfuri și de pasageri, vom menține neschimbate tarifele portuare. Previziunile agenților de nave și ale agențiilor de turism arată că, în 2011, numărul navelor maritime de croazieră, în special al celor de dimensiuni mari, va continua să crească. Portul Constanța s-a dovedit activ în acest domeniu și prin inițierea în cadrul ultimei adunări generale a MedCruise de la Constanța, a unui Forum al Mării Negre, care a reunit porturile de la Marea Neagră cu scopul stabilirii unei strategii comune pentru dezvoltarea turismului cu nave de croazieră în această zonă.”