500 de navigatori români şi-au pierdut locul de muncă pe navele norvegiene

Toti asteptam sa faca cineva. Eu am plecat de la Barklav pentru ca s-au redus incet incet locurile de munca ale nebrevetatilor. Am fost pe la sindicat, am intrebat, culmea, erau la Bucuresti tocmai pentru aceasta treaba. Am reusit sa revin si am vorbit cu dl. Mihalcioiu. Mi-a explicat ca statul roman nu este interesat de problema noastra dar nici navigatorii nu au fost corecti fata de statul norvegian si implicit fata de armatorii norvegieni. Am inteles ca foarte multi navigatori care au lucrat pe pavilionul acela national cum s-o numi el, nu si-au facut nici macar un contract cu directia muncii pentru plata unei contributii sociale la nivel minim si drept consecinta acum vin imputatii din Norvegia cu sume mari iar armatorii au fost si ei pusi intr-o situatie da a renunta in a mai angaja romani acolo. Si atunci? Eu am avut un salariu declarat in Romania dar mi-am pierdut locul de munca din cauza unor ignoranti. Si chiar cunosc ofiteri care si radeau de mine ca sunt fraier dar i-amvenit acu sa plateasca cateva mii de euroi. Dar mie imi pare rau si pentru el si pentru mine.