400 de agenţi de turism ANAT, într-un infotrip pe litoral

400 de agenți de turism ANAT, într-un infotrip pe litoral

În perioada 22 - 28 mai are loc cel mai mare infotrip pe litoral și în Delta Dunării. Acesta va reuni peste 400 de agenți de turism din agențiile ANAT din România, cărora li se vor alătura și grupul format din 35 de agenți de turism din partea ANAT Moldova.Evenimentul face parte din campania de promovare a destinațiilor românești, inițiată din acest an de Federația Asociațiilor de Promovare a Turismului din România (FAPT), sub sloganul „Vacanță în țara mea”, de această dată în parteneriat cu Asociația Litoral - Delta Dunării, ANAT România și Moldova, cu patronatele hoteliere de pe litoral și cu sprijinul autorităților locale și centrale.„Am pregătit pentru cei peste 400 de agenți de turism și touroperatori invitați un program de cunoaștere a acestor destinații, în care sunt incluse vizite la unitățile de cazare de pe întreg litoralul românesc și Delta Dunării, mese cu specific dobrogean, degustări de vinuri, excursii și tururi locale, croaziere pe mare și în Deltă, vizite la obiectivele turistice din cele două destinații, întâlniri între touroperatorii români și moldoveni și reprezentanții autorităților locale”, a precizat Corina Martin, președintele ANAT.