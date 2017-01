40% din culturile de porumb şi floarea soarelui sunt distruse

40% din culturile de porumb și floarea soarelui sunt distruse

După ce culturile agricole însămânțate în toamna anului trecut au fost afectate în mare măsură de seceta care s-a abătut asupra României, producătorii agricoli anunță compromiterea culturilor înființate în primăvară. Procentul de calamitare este unul chiar foarte ridicat, reprezentanții producătorilor estimând că acesta ar fi ajuns deja la 80%, mai ales în cazul culturilor de floarea soarelui și porumb. „Culturile de primăvară au fost mai afectate de secetă decât cele de toamnă. În 32 de județe din țară, peste 80% din culturile de primăvară sunt deja distruse“, a declarat președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Adrian Rădulescu. Mai mult decât atât, în unele zone chiar au fost demarate lucrările de recoltare, operațiune care era programată a începe abia peste o lună. La nivelul județului Constanța, situația se prezintă în aceeași notă, doar că potrivit informațiilor oferite de către directorul Direcției Agricole și pentru Dezvoltare Rurală Constanța, Iancu Șapera, procentul de calamitare nu este cel vehiculat de producători. În opinia acestuia, până în momentul de față, cu certitudine se poate vorbi despre o calamitare a culturilor însămânțate în primăvară în proporție de 30-40%. „Nimeni nu poate da un verdict deocamdată pentru că plantele sunt încă în stadiul de dezvoltare. Este adevărat că plantele sunt în suferință dar nimeni nu poate ști cu certitudine ce se va întâmpla în continuare. Pentru a ști sigur suprafețele distruse de secetă trebuie să urmărim evoluția culturilor de după ploile din ultima perioadă. Unele își vor reveni, altele nu. Din estimările noastre, potrivit datelor din teren, cam 30-40% din culturile de floarea soarelui și porumb nu își vor duce ciclul vegetativ până la capăt“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Iancu Șapera. Se anunță scumpirea uleiului Singura certitudine până în momentul de față este aceea că producția la floarea soarelui și porumb realizată în toamnă va fi mult sub cea din 2006. Acest lucru va determina, după toate probabilitățile, și o creștere a prețurilor la produsele derivate din acestea. „Suntem îngrijorați de ceea ce se va întâmpla. Încă nu a început recoltatul însă deja ne gândim că nu vom avea materie primă. În situația în care nu ne vom putea asigura necesarul de materie primă de pe piața constănțeană ne vom orienta către celelalte județe. Totuși, este încă devreme să facem unele estimări de acest gen. Deja am identificat o piață de unde am putea cumpăra materie primă, respectiv în zona banatului, unde am înțeles că recolta este ceva mai bună. Dacă nici de pe această piață nu vom putea să ne asigurăm materia primă necesară va trebui să recurgem la importuri. La începutul lunii septembrie vom ști exact situația în care ne aflăm”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Vasile Leu, directorul general al „Argus“ Constanța, principalul producător de ulei din Dobrogea. De asemenea, este de așteptat ca o viitoare criză să determine și o scumpire a materiei prime, cu până la 25-30% față de prețurile practicate anul trecut, mai ales că seceta nu a fost numai în județul Constanța sau în România, ci în majoritatea țărilor europene. „În toamna lui 2006 am plătit aproximativ 6.500 de lei vechi pe kilogramul de floarea soarelui, la care s-au mai adăugat cheltuielile de transport. Acum probabil că prețurile vor urca până undeva în jurul a 8.500 de lei vechi pe kilogram, poate chiar și mai mult. De asemenea, este știut și faptul că 85% din producția de ulei este dată de materia primă”, a mai adăugat directorul. 