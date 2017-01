334 de firme din industria uşoară caută salvarea la Tinimtex

334 de firme din industria ușoară caută salvarea la Tinimtex

Mâine debutează a 47-a ediție a târgului național de îmbrăcăminte – încălțăminte TINIMTEX. Este o ediție care se desfășoară pe fondul unor condiții economice grele, spun organizatorii – Camera de Comerț (CCINA) Constanța și Federația Patronatelor din Industria Ușoară (Fepaius). „Am ocupat o suprafață de 8.000 metri pătrați, cu 295 de firme participante, față de 334 la ediția din mai 2009. Chiar și așa, Tinimtex rămâne cel mai mare târg de profil din țară”, spune Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța. Fără doar și poate, târgul reflectă trendul economiei românești. În urmă cu doi – trei ani, ediția de primăvară a Tinimtex reunea peste 450 de firme, pe o suprafață de 12.000 – 13.000 metri pătrați. În lipsa pavilionului expozi-țional, târgul ocupa majoritatea hotelurilor și restaurantelor din Mamaia, până la Melody. Nici industria ușoară nu o duce mai bine, aflându-se în al cincilea an consecutiv de scădere, potrivit spuselor lui Aureliențu Popescu, președintele Fepaius: „Ne mirăm că încă mai supraviețuim. Sectorul a scăzut cu 50% în ultimii cinci ani. În ultimul an, numărul firmelor s-a diminuat cu 15 – 20%. S-au redus și exporturile și am pierdut în jur de 50.000 de angajați, ajungând de la 276.000 la 224.000 de persoane”. În aceste condiții, firmele participante sunt nevoite să vină la Constanța cu prețuri mici pentru noile colecții de primăvară – vară. „Cei care nu vând ieftin nu au nicio șansă să încheie contracte sau să vândă. Din fericire, cei mai mulți expozanți au înțeles că cei mai mulți români, în jur de 58%, nu cumpără haine decât dacă au nevoie urgentă de ele și caută doar cele mai ieftine produse”, spune Aureliențu Popescu. Expozanții sunt din București (25%), Constanța (15%), Iași (15%), Arad (10%), Brașov, Neamț, Suceava (5% fiecare), Hunedoara, Harghita, Sibiu, Covasna, Argeș, Prahova și Brăila (20% în total). Locațiile alese sunt pavilionul expozițional (confecții textile adulți la parter, respectiv decorațiuni interioare, articole copii, lenjerie, confecții și tricotaje la etaj), Perla (confecții textile adulți), Doina (încălțăminte și marochinărie), Victoria (încălțăminte) și Tenis Club Idu (confecții piele și blană). „Vom face demersuri la Consiliul Județean Constanța pentru extinderea pavilionului expozițional, în zone adiacente, însă prin construcții provizorii. Trebuie să aducem cât mai mulți expozanți în jurul pavilionului, pentru că avem mai multe dispute între ei, pentru un loc în pavilion”, mai spune Mihai Daraban. Ediția a 47-a a Tinimtex se încheie pe 16 mai, programul de vizitare fiind între orele 10 și 20, cu excepția ultimei zile, în care târgul este deschis publicului până la ora 16.