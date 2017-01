31 mai, data limită a depunerii cererilor pentru sprijinirea zootehniei

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că, până la 31 mai inclusiv, crescătorii de animale pot depune cererile pentru plățile naționale directe complementare (CNDP) în sectorul zootehnic. APIA a pus la dispoziția aces-tora, cereri tipizate care cuprind și efectivul de animale înregistrat în Registrul Național al Exploa-tațiilor. Pentru a completa aceste cereri, fermierul trebuie să se pre-zinte la centrul județean APIA cu o copie a actului de identitate, a dovezii contului bancar, precum și a documentelor care atestă pro-veniența animalelor. APIA informează că sprijinul financiar se acordă sub forma pri-mei pe exploatație, pentru specia bovină, respectiv primei pe cap de animal, pentru specia ovine/caprine. De asemenea, posibilii bene-ficiari trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate. Astfel, prima pe exploatație se acordă, în funcție de efectivul de bovine înregistrat în Registrul Național al Exploatațiilor, la data de 31 ianuarie 2008, producătorilor agricoli care îndeplinesc urmă-toarele condiții: exploatația este de cel puțin trei capete de bovine la data de 31 ianuarie 2008, vârsta bovinelor este de cel puțin șase luni la data de 31 ianuarie 2008, exploatația este înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor la data solicitării primei, solici-tantul nu are datorii restante la bugetul de stat și la bugetul local. În ceea ce privește prima pe cap de animal pentru specia ovine/caprine, sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli care dețin, la data de 31 martie 2009, un efectiv de cel puțin 50 de capete ovine femele, respectiv 25 de ca-pete caprine femele, cu vârsta mi-nimă de un an. Acest efectiv tre-buie menținut obligatoriu în ex-ploatație în perioada 1 iunie - 31 august 2009, în vederea efectuării controlului la fața locului.