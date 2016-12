31 de milioane de euro pentru proiectele de asistenţă tehnică PNDR

31 de milioane de euro pentru proiectele de asistență tehnică PNDR

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală vor fi lansate în perioada următoare mai multe măsuri care vor veni în sprijinul celor care acționează în sectorul agricol și forestier. Aceste măsuri se alătură celor lansate deja în cadrul Axei 1 a PNDR „Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier”, care are ca obiective îmbunătățirea eficienței sectoarelor agricol și forestier și pregătirea acestora pentru a face față concurenței specifice unui mediu comercial comunitar deschis. Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” are ca obiective principale creșterea veniturilor exploatațiilor conduse de tinerii fermieri și sprijinirea acestora în realizarea de investiții în agricultură. Tinerii fermieri vor putea beneficia de un sprijin de instalare a cărui valoare variază între 10.000 - 25.000 euro/exploatație. Depunerea proiectelor se face la Oficiile Județene de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistență” are ca obiectiv general creșterea competitivității exploatațiilor agricole aflate în curs de restructurare. Aceste măsuri vor avea un puternic impact economic și social, pentru că vor genera creșterea veniturilor și a producțiilor agricole obținute. Sprijinul public nerambursabil acordat este de 1.500 euro pe an, pentru o perioadă de 5 ani. În perioada următoare vor fi lansate și primele proiecte pentru formarea profesională, servicii de consultanță pentru agricultură, pentru construcția de parteneriate public-privat și proiecte de asistență tehnică, toate având ca scop sprijinirea implementării PNDR. Bugetul total estimativ pentru proiectele destinate formării profesionale, informării și difuzării de cunoștințe este de 4,226 milioane euro. Proiectele de asistență tehnică beneficiază de o sumă ce depășește 31 milioane euro și urmăresc sprijinirea autorităților implicate în implementarea, monitorizarea și controlul implementării PNDR.