300 de navigatori români muncesc în flota „Sea - tankers“

Căpitanul Hakim Boukhemma este crew managerul companiei „Sea - tankers”, liderul flotei maritime franceze în transportul produselor petroliere. Aceasta deține o flotă tânără și modernă, formată din tancuri petroliere și de produse chimice de la 3.000 tdw până la 20.000 tdw, pe care muncesc numeroși români. Prezent, la sediul agenției de crewing „Arpinav”, din Constanța, unde a condus un seminar pentru ofițerii români, Hakim Boukhemma a binevoit să răspundă la întrebările cotidianul „Cuget Liber”.- Domnule căpitan Hakim Boukhemma, cum ați perceput, de la nivelul companiei „Sea - tankers”, evoluția shipping-ului internațional în 2013? Se vede luminița de la capătul crizei?- Fiecare mare companie prospectează tendințele de evoluție ale pieții. Constatăm că, din păcate, shipping-ul internațional nu înregistrează o evoluție pozitivă. Criza prin care trece este de durată și foarte lentă. Shipping-ul a mai trecut prin situații de criză, dar cea de acum este dublată de criza economiei globale. „Sea - tankers” este una dintre marile companii de transport care a reușit să țină piept crizei, datorită acționarilor săi și a partenerilor economici. Sunt multe exemple de companii medii și mici care au pus lacătul la poartă, nereușind să facă față depresiunii economice.- Estimările unor consultanți internațio-nali arată că flota mondială are, în con-tinuare, un excedent de capacități de transport de circa 20%, în raport cu cerințele comerțului internațional. În continuare, intră nave noi în exploatare, iar cele vechi, depășite fizic și moral, ies într-un ritm mult prea lent din circulație. Sunteți de acord cu aceste estimări pentru sectorul energetic, în care activați?- Este posibil să existe un excedent de tonaj în transportul petrolului brut. În schimb, pe piața produselor petroliere și chimice finite (kerosen, benzină, motorină, amoniac etc.) lucrurile nu stau de loc așa.- În acest context economic general, cum a evoluat piața forței de muncă din shipping-ul internațional?- Evoluția echipajelor este strâns legată de cea a crizei. Când flota mondială va ieși din această stare, cu siguranță că se vor face achiziții de nave noi, pentru care vor trebui asigurate echipaje. Dar, la acest moment, nimeni nu poate spune când anume se va întâmpla acest lucru, pentru că nimeni nu deține globul de cristal care arată viitorul. Nu există niciun parametru concret despre evoluția viitoare; doar speculații.- Câți navigatori români activează în flota „Sea - tankers”?- Compania noastră are circa 800 de navigatori, dintre care 320 sunt români.- În luna august 2013, a intrat în forță Convenția maritimă internațională MLC - 2006. Ce efecte are asupra shipping-ului?- Principalul scop al convenției este acela de a determina îmbunătățirea vieții marinarilor la bordul navelor. Consecința acestei măsuri este că navele care nu respectă cerințele MLC - 2006 sunt scoase din piață. Convenția nu afectează companiile maritime serioase, în schimb vor fi eliminate cele ce fac concurență neloială.„Sea - tankers” s-a pregătit cu mult înainte de adoptarea MLC - 2006 ca navele ei să înde-plinească cerințele convenției. Vor avea probleme și vor fi eliminați cei ce abia acum descoperă exigențele acestei legi.