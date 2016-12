30 - 40% din recolta de cereale a judeţului Constanţa este compromisă

Din cauza ploilor abundente

30 - 40% din recolta de cereale a județului Constanța este compromisă

„Anul acesta putem spune că am avut producție agricolă; am văzut-o, dar n-am putut să o recoltăm” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Paraschiva Bobe, directorul general al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța (DADR). A-ncolțit grâul în spic Precipitațiile prea bogate în loc să-i ajute, mai mult i-au păgubit pe fermieri. „N-am avut într-un an atâtea ploi, câte avem într-o lună. De aceea avem mari întârzieri la recoltare. Rapița de pe 25% din suprafața cultivată nu este strânsă, iar 40% din cultura de orz nu este recoltată. La grâu a început secerișul, dar s-a recoltat doar 20%” - relatează directorul general. Nu întârzierea în sine este problema. Necazul este că recoltele înregistrează pierderi cantitative și calitative uriașe, din cauza ploilor. „A scăzut greutatea hectolitrică a grâului, iar procentul de boabe încolțite este mare. Calitățile de panificație s-au diminuat. Soarta seminței pentru înființarea viitoarelor culturi este pusă sub semnul întrebării. Grâul este cel mai compromis. La orz, s-a reușit recoltarea mai devreme. Doar ceea ce a rămas pe câmp are același aspect de boabe încolțite. Din cauza ploilor s-au scuturat o parte din culturi. Spicele culcate la pământ nu se mai pot recolta. Circa 30 - 40% din producție, la toate culturile, s-a pierdut prin scăderea greutății hectolitrice, căderii spicelor și încolțirii boabelor” - relatează Paraschiva Bobe. Cerealele compromise calitativ vor fi folosite în zootehnie, ca hrană pentru animale. Vor fi și cantități pentru export, tot în acest scop. Condițiile meteo nefavorabile au scos și mai mult în evidență insuficiența dotărilor tehnice și slaba organizare a multora dintre ferme. „În astfel de condiții, trebuie să acționezi repede. Spre exemplu, ar trebui să existe suficiente utilaje pentru a putea recolta întreaga suprafață cultivată cu rapiță în două zile, maximum o săptămână. Producătorii, oricât de potenți financiar, nu pot asigura o combină la 100 de hectare. Nu numai dotarea cu utilaje agricole își spune cuvântul, ci și condițiile de transport. Sunt fermieri care au utilaje agricole, dar nu au cu ce transporta recolta din câmp. După cum vedeți, sunt mai mulți factori care își spun cuvântul, principalul fiind natura” - explică directorul general. Va trebui să ne bazăm mai mult pe importuri până la viitoarea recoltă de grâu? „Nu mă pot pronunța. Trebuie să vedem situația recoltelor la nivelul întregii țări. Este prematură orice declarație în acest sens” - se arată precaută șefa DADL. Belșug de mămăligă! Dacă pâinea va fi mai puțină, în schimb vom avea destul ulei și mămăligă. Culturilor de primăvară, de floarea soarelui și de porumb, le merge perfect, spune șefa DADR. Au tot cel le trebuie: căldură, apă și îngrășăminte. Tocmai de aceea, unii dintre fermieri vor avea pierderi mai mici pe total. „Cei mai afectați sunt producătorii care au avut 60 - 70% din suprafața înființată în toamnă. Pe culturile de toamnă pierderile sunt mai mari. În schimb, cei care au 50% sau sub acest procent, vor înregistra o balanță pozitivă pe culturile de primăvară, care până la această dată se prezintă foarte bine. Sperăm să le putem recolta în bune condiții” - spune Paraschiva Bobe. Sectorul zootehnic nu se poate plânge de lipsa furajelor. Într-adevăr, spune șefa DADR, a doua coasă la lucernă a avut probleme cu ploile. Dar a treia, a patra și a cincea coasă vor da recolte bogate, tocmai datorită ploilor. Iar dacă s-au asigurat și îngrășăminte, producția de lucernă va fi și mai bună. În această vară, viile au necesitat multe tratamente împotriva făinării și manei provocate de ploile abundente. Producătorii au fost nevoiți să facă eforturi mari și să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a-și proteja culturile și investițiile. Ca urmare, costurile lucrărilor au crescut. Rămâne de văzut cum se va reflecta acest aspect în prețul strugurilor și al vinurilor. În ciuda greutăților întâmpinate, producătorii agricoli sunt corecți în relațiile cu băncile. „Nu cred că există printre ei vreunii care să nu-și achite obligațiile la timp. Dacă nu-și respectă angajamentele, nu mai pot înființa culturile următoare. Nu cred că producătorii agricoli vor ajunge în situația de a fi executați silit de către bănci. Chiar dacă producția a scăzut valoric și cantitativ, totuși se pot recupera cheltuielile” - își exprimă încrederea șefa DADL.