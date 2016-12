29 de navigatori români, fără apă şi alimente, pe nava britanică „Olympus”

29 de navigatori români, fără apă și alimente, pe nava britanică „Olympus”

29 de navigatori români trăiesc la limita supraviețuirii pe ro-ro-ul „Olympus”, sub pavilion britanic. Nava este de două luni în radă la Port Side (Egipt), fiind reținută de autorități și având probleme la motor. Echipajul, format din 38 de oameni, mai are hrană pentru două zile. Apa potabilă s-a terminat. Cea existentă în tancuri reprezintă un pericol pentru sănătate.„Românii sunt neplătiți de patru luni - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Atât noi, cât și Federația Internațională a Transportatorilor - ITF, am luat legătura cu armatorul, care a promis că va plăti salariile, dar nu a făcut-o. Situația este dramatică. Navigatorii români nu pot părăsi nava, întrucât nu au echipaj de schimb. Cine să vină, dacă armatorul nu plătește? Pe de altă parte, ITF nu poate interveni în Egipt, pentru soluționarea cazului.”„Olympus” este o navă ro-ro și de pasageri, construită în 1980. Are 194 metri lungime, 27 metri lățime și 33.163 tone registru brut.