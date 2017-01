28 de tineri constănţeni iau START-ul în criză

28 de tineri constănțeni iau START-ul în criză

Va fi interesant de urmărit ce planuri de afaceri vor prezenta tinerii înscriși în acest an la programul START. Dacă în anii trecuți situația economică era mai clară și business-urile apăreau peste noapte, îndreptățite și capabile să-și asigure o cotă de piață, oricât ar fi fost ea de mică, anul 2009 pune în fața antreprenorilor un nou set de provocări – ce afaceri mai sunt viabile, ce cheltuieli pot fi reduse, ce strategie aplici? Totuși, sunt șanse mari ca afacerile care vor fi finanțate de START 2009 să se bucure de un succes mai mare decât cele pornite în 2007 și 2008, când s-a luat decizia ca participanții să nu mai treacă prin cursurile de pregătire antreprenorială. „Interesul este mare, motiv pentru care am decis suplimentarea locurilor, de la 25 la 28. Cursurile se vor desfășura în perioada 20 – 29 iulie, la hotelul MGM”, spune George Vișan, directorul coordonator al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (OTIMMC) Constanța. Cursurile vor fi susținute de traineri certificați de către Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) Geneva. 810 tineri s-au înscris la START, din care 177 numai din Constanța. În total, pentru cele patru locații (București, Cluj, Constanța și Iași), numărul locurilor disponibile este de 112. Bugetul alocat în 2009 de către minister este de 5 milioane lei, bani care vor fi folosiți, în cea mai mare parte, în etapa a II-a a programului - finanțarea celor mai bune planuri de afaceri depuse de cursanți. Există două scheme de sprijin - cu sau fără credit bancar. În primul caz, solicitanții vor primi o alocație financiară nerambursabilă în valoare de 49% din totalul cheltuielilor eligibile (maximum 60.000 lei/beneficiar). Restul de 51% va fi completat cu un credit bancar (41%, maximum 50.000 lei/beneficiar) și cu o contribuție proprie de 10%. Fără credit bancar, tinerii trebuie să contribuie cu 51% din valoarea totală a proiectului. Gata banii! Bugetul de criză al programelor implementate în acest an de către Ministerul pentru IMM-uri s-a epuizat de mult și, potrivit spuselor lui George Vișan, nu sunt șanse mari pentru o suplimentare de fonduri: „Au mai rămas bani cât să mai luăm 2 – 3 dosare pe fiecare oficiu. Fără aceste excepții, programele sunt închise”.