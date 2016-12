Black Sea Campaign 2014

28 de nave străine prinse în flagrant de ITF - România

r Drepturile marinarilor sunt grav încălcate pe navele care vin în porturile româneștiÎn intervalul 26 - 30 mai, în porturile Bulgariei, Georgiei, României, Rusiei, Turciei și Ucrainei, s-a desfășurat Black Sea Campaign 2014 (campania împotriva navelor sub standard). Acțiunea a fost organizată de Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și sindicatele afiliate. Scopul ei este să atragă atenția autorităților naționale asupra condițiilor de muncă și viață sub standard, de pe navele din Marea Neagră.În cele cinci zile de campanie, au fost inspectate peste 150 de nave, din care 38 de nave în porturile maritime românești.La Constanța, Midia și Mangalia, au acționat echipe comune ale ITF România, Sindicatului Liber al Navigatorilor, Federației Naționale a Sindicatelor Portuare și Autorității Navele Române. De asemenea, au participat și doi navigatori voluntari.Vineri, în cadrul conferinței de presă găzduită de la Seamen’s Club (Clubul Marinarilor), a fost prezentat raportul final de campanie, pentru porturile românești. Erau prezenți liderii SLN, Adrian Mihălcioiu - președinte și șef al Inspectoratului ITF România, Costică Stici - vicepreședinte, Aurel Stoica - secretar general, precum și ceilalți participanți în echipele de inspecție.În cele cinci zile de campanie au fost inspectate 38 de nave, pe care munceau 463 de navigatori, din care: 168 sirieni, 94 filipinezi, 56 turci, 39 români, 30 egipteni, 27 ucraineni și 25 muntenegreni. Doar 18% dintre navigatori sunt din UE, restul de 82% fiind din afara UE.„Spre deosebire de campania din 2013, pe toate navele controlate existau contracte individuale de muncă semnate. Majoritatea aveau certificate de conformitate cu Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC - 2006, chiar dacă prevederile ei nu sunt aplicate la bord” - a declarat Adrian Mihălcioiu.229 navigatori munceau pe nave sub standard. Cele mai multe nave cu probleme sunt înmatriculate sub pavilioane nonUE: Togo, Turcia, Panama, Belize, Tanzania, Insulele Comore, Sierra Leone, Liban, Cipru. Unele dintre aceste pavilioane sunt paradisuri fiscale.S-a constat că, în continuare, navele de pe piața Mării Negre sunt vechi, multe dintre ele depășite fizic și moral, trecute de vârsta ieșirii din exploatare. Dintre cele 38 de nave inspectate: 20% au vechimea sub 10 ani; 14% - între 11 și 20 ani; 37% - între 21 și 30 de ani; 29% - peste 31 ani, unele având 43 de ani.28 de nave nu respectau prevederile MLC - 2006. Ca urmare au fost acordate 25 de avertismente scrise din partea Inspectoratului ITF România, armatorii fiind atenționați să îndrepte cât mai repede neregulile constatate. În caz contrar, vor fi puse pe lista neagră a ITF.În urma inspecțiilor, pe două nave urmează să înceapă negocieri colective. Pe 10 nave nu au fost constatate niciun fel de probleme.Au fost identificate următoarele abateri de la prevederile MLC - 2006: lipsa contractelor colective de muncă - pe 25 nave; salarii mici, sub nivelul contractelor naționale sau de tip ITF - 26 nave; lipsa asigurărilor P&I, pentru echipaje - 3 nave; întârzieri la plata salariilor, de până la două luni - 3 nave; două nave sunt abandonate - „Nikolai Meshkov” și „Kusva 1"; o navă este suspectată că ar avea contracte colective de muncă duble.Inspecțiile au urmărit nu doar verificarea condițiilor de muncă și de viață de la bordul navelor, ci și informarea navigatorilor despre drepturile lor.Efectul s-a văzut imediat. Un echipaj sirian a prins curaj și a sesizat ITF România despre problemele cu care se confruntă pe navă.„În cazul navei „Nikolai Meshkov”, sub pavilion Belize, s-a confirmat abandonul în cursul acestei săptămâni. Echipajul ne-a cerut sprijinul și luni vom deschide acțiune în justiție pentru scoaterea navei la vânzare, în vederea recuperării salariilor navigatorilor” - a afirmat Mihălcioiu.Săptămâna viitoare va fi prezentat raportul de campanie pentru toată regiunea Mării Negre.Acțiunea ITF a avut un prim efect. Mulți armatori s-au speriat și au evitat să își mai trimită navele în zonă, așteptând sfârșitul campaniei. Drept urmare, traficul de mărfuri a scăzut peste noapte, în mai toate porturile, inclusiv cele românești.Convenția MLC - 2006 va fi ratificată de România până în august 2014. Din acel moment, obligația de a verifica condițiile de muncă și viață de la bordul navelor va reveni autorităților statului, respectiv inspectorilor de Port State Control. Navele care nu respectă prevederile ei, care fac concurență neloială și dumping social vor fi reținute și obligate să intre în legalitate.