26 aprilie - Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale / Mesajul directorului general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale

26 aprilie - Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale / Mesajul directorului general al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale

Pe 26 aprilie se sărbătorește Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale. Tema din acest an este „Creativitatea - generația următoare”. Iată care este mesajul directorului general al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), Francis Gurry: „Oricine am fi, oriunde am trăi și în orice condiții, toți avem capacitatea de a crea. Iar această creativitate și inventivitate umană este în măsură să amelioreze calitatea vieții noastre, în toate domeniile: de la asistența medicală până la transport, comunicații sau divertisment. Scopul proprietății intelectuale este de a promova condițiile care permit creativității și capacității de inovare să dea roade la scară planetară.Felul în care umanitatea se exprimă creativ s-a schimbat profund în ultimii 30 de ani. Oamenii creează astăzi în moduri din ce în ce mai interesante. Asistăm la explozia conținuturilor generate de utilizator și la acest fenomen al creației colective la care participă un număr uriaș de oameni prin platforme de externalizare a activităților către grupuri largi, numite platforme de „crowdsourcing”, sau prin platforme de inovare deschisă. Această colaborare creativă deschide umanității noi perspective extraordinare. Chiar dacă viitorul este greu de prevăzut, ceea ce știm precis este faptul că ritmul schimbării se accelerează cu fiecare nouă generație. Și acum ne aflăm în fața unei întregi game de noi tehnologii capabile să schimbe fundamental modul în care trăim. Este o schimbare care se apropie cu pași repezi. Generația următoare intră în scenă de mâine.Evoluțiile următoare din domeniul științelor vieții, de pildă, ne pot schimba viața. Tehnologia informației, biologia moleculară, medicina regenerativă și chiar noi tehnologii ca imprimantele 3D concură pentru a genera posibilități extraordinare.Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale este un prilej de reflecție asupra rolului proprietății intelectuale într-o lume aflată în schimbare. Eu cred că există un geniu al proprietății intelectuale. Rolul său este de a încuraja investiția în cercetare-dezvoltare, în inovare, în creația și producția culturală.Cum se poate face acest lucru? Prin crearea unui mecanism care să permită cumpărarea, vânzarea și partajarea accesului la beneficiile inovării și ale creației culturale. Adevărata provocare este de a asigura condiții de acces corecte și echilibrate, pentru cât mai multă lume, și de a crea în acest fel o societate globală creativă, realmente dinamică, în care generația următoare să poată înflori.Tinerii au o capacitate de a visa care o depășește cu mult pe a celor mai în vârstă. Ei sunt viitorul. De aceea, cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, mesajul meu pentru generația următoare este acesta: continuați să creați, continuați să inovați! Și continuați să reflectați asupra rolului proprietății intelectuale în gestionarea viitoare a creativității și inovării în societate!”.