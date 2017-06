25 de unităţi de învăţământ primesc titlul „Şcoală-ambasador a Parlamentului European”

25 de unități de învățământ primesc titlul „Școală-ambasador a Parlamentului European”

Vineri, 9 iunie 2017, în București, va avea loc Ceremonia de decernare a titlului „Școală-ambasador a Parlamentului European”. Festivitatea va avea loc în prezența a trei deputați în Parlamentul European (Viorica Dăncilă - S&D, Norica Nicolai - ALDE și Claudiu Ciprian Tănăsescu - S&D), care vor susține intervenții la începutul evenimentului. Vor avea loc prezentări ale proiectelor implementate de liceele participante, un bilanț al primei ediții a programului în România și o ceremonie de înmânare a plachetelor și diplomelor care certifică statutul de „Școală-ambasador”.Programul „Școli-ambasador ale Parlamentului European” se adresează profesorilor și elevilor din învățământul secundar de toate tipurile și urmărește îmbunătățirea cunoștințele despre Europa și democrația parlamentară europeană în rândul tinerilor. În cadrul programului elevii și profesorii sunt familiarizați cu posibilitățile pe care cetățenia europeană le oferă și cu rolul Parlamentului European în procesul decizional european.În România, în cursul anului 2017, au participat la program 25 de școli din București și județele Argeș, Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Giurgiu, Ilfov și Prahova, selectate cu sprijinul Ministerului Educației Naționale. Acestea au organizat activități de informare și comunicare pe teme europene în școală și au implicat și alte școli și chiar comunitățile locale.Programul educativ „Școli-ambasador ale Parlamentului European”, inițiat de Parlamentul European în anul 2017, se desfășoară în toate statele membre ale Uniunii Europene. Pentru a-și atinge scopul de îmbunătățire a cunoștințelor despre Europa și democrația parlamentară europeană în rândul tinerilor, programul și-a fixat următoarele repere:- programul este condus de cel puțin un profesor pentru fiecare școală participantă care beneficiază de cursuri de formare organizate de Biroul de Informare al Parlamentului European din fiecare stat membru și de materiale didactice primite de la Parlamentul European;- profesorii participanți la cursurile de formare devin „ambasadori seniori”, responsabili pentru aplicarea programului în școală; ei desemnează mai mulți elevi ca „ambasadori juniori”, responsabili cu informarea celorlalți elevi despre Uniunea Europeană, democrația parlamentară europeană și cu organizarea unor activități de comunicare europeană;- în fiecare școală se înființează un punct de informare dedicat Uniunii Europene care distribuie materialele informative (broșuri, pliante, hărți, etc) puse la dispoziție de Parlamentul European;- în fiecare an ambasadorii seniori și juniori organizează un eveniment de Ziua Europei, cu participarea colegilor lor și a întregii comunități locale;- profesorii și elevii sunt activi pe rețelele de socializare și postează online știri, opinii, fotografii, clipuri video cu tematică europeană;- școlile participante sunt evaluate o dată pe an, cu ocazia unei vizite la fiecare școală. Liceele care se califică pentru titlul de „Școală-ambasador a Parlamentului European” primesc, împreună cu titlul, și o plachetă care va fi expusă într-un loc vizibil în clădirea școlii;- elevii celor mai active 2 școli participă la Strasbourg la o sesiune a Programului Euroscola al Parlamentului European (20 de ambasadori juniori însoțiți de 2 ambasadori seniori). De asemenea, 4 ambasadori seniori participă în anul 2017 la două seminare pentru profesori organizate de Parlamentul European la Bruxelles.