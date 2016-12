21 de antreprenori învaţă cum să-şi dezvolte afacerile, la Constanţa

21 de antreprenori învață cum să-și dezvolte afacerile, la Constanța

Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Constanța (OTIMMC), organizează până pe 16 iunie, la hotel GMG din Constanța, prima etapă a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare START.Această etapă constă în organizarea unui workshop de pregătire antreprenorială UNCTAD / EMPRETEC pentru sprijinirea dezvoltării IMM.Beneficiarii acestui workshop sunt 21 de antreprenori și viitori antreprenori, dintre care șapte sunt din Constanța, iar restul din alte județe ale țării.Acest workshop se derulează cu sprijinul echipei de facilitatori EMPRETEC: Camelia Drăgan, Elena Marineci și Marcel Ionescu.„Programul identifică antreprenori de succes, le asigură pregătirea cu scopul de a le sublinia comportamentul antreprenorial și abilitățile de oameni de afaceri, asistență în alcătuirea unui plan de afaceri (business plan) și în accesarea finanțărilor pentru afacerile lor, îi ajută în formarea și dezvoltarea legăturilor de afaceri”, au subliniat reprezentanții OTIMMC Constanța.EMPRETEC este un program internațional pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale și abilităților manageriale care se desfășoară sub egida United Nations Conference On Trade And Developement (UNCTAD/ Geneva). Acesta este operațional în peste 30 de țări din America de Nord, America de Sud, Africa, Asia și Orientul Mijlociu, România fiind prima țară din Europa în care se implementează, prin intermediul Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, în calitate de partener al UNCTAD și de cofinanțator al programului.Empretec este un program UNCTAD care asigură training, consultanță tehnică, un cadru instituțional pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale și creșterea competitivității IMM-urilor pe plan internațional.