Gabriel Manole, director economic al Rompetrol Rafinare:

"2016, anul recordurilor pentru rafinăria Petromidia"

- 2016 a fost pentru Rompetrol Rafinare un an deosebit din punct de vedere al rezultatelor operaționale și financiare. Din punct de vedere al rezultatelor financiare consolidate preliminare, grupul Rompetrol a înregistrat un profit operațional EBITDA de 182 milioane dolari și un rezultat net pozitiv de 50 milioane dolari. În cadrul acestor rezultate financiare, segmentul de rafinare, prin rafinăria Petromidia, a fost motorul principal de generare a rezultatelor pozitive. Aici trebuie discutat în mod special de anul 2016 ca despre anul recordurilor operaționale atât pentru rafinăria Petromidia, cât și pentru rafinăria Vega.- Pentru Rafinăria Petromidia aș menționa următoarele recorduri: cantitate de materie procesată de 5,4 milioane tone pe an, ceea ce înseamnă cea mai mare cantitate de materie primă procesată în cadrul unui an de la înființarea rafinăriei Petromidia. De asemenea, cea mai mare cantitate produsă de motorină, benzină, jet, propilenă și mtbe. Toate acestea realizându-se cu menținerea unor costuri de procesare pe tonă de materie primă de 16,7 dolari/tonă. De asemenea, Rafinăria Vega a avut un impact pozitiv în cadrul segmentului de rafi- nare și în cadrul activității Rompetrol Rafinare. Rafi-năria Vega este integrată în totalitate pe fluxul operațional cu rafinăria Petromidia, procesând 100% materie primă furnizată de rafinăria Petromidia.- În primul rând aș menționa faptul că beneficiem de pe urma implementării pachetelor de investiții ce au vizat dezvoltarea și extinderea capacității de procesare a rafinăriei Petromidia și pachetele de investiții ce au vizat îmbunătățirea structurii de produse. Astfel de pachete, ce au fost denumite generic pachete de investiții 2010, implementate începând cu anul 2012, au adus beneficii importante, investițiile necesitate fiind în jur de 380 milioane de dolari. De pe urma implementării acestor investiții de dezvoltare, Petromidia este cea mai mare rafinărie din țară și una dintre cele mai complexe din punct de vedere tehnologic din sud-estul Europei.Un al doilea factor care contribuie la succesul și rezultatele operaționale deosebite sunt beneficiile rezultate în urma proceselor continue de optimizare a proceselor de producție și a proce-selor energetice. Ele se desfășoară într-un mod continuu an de an în cadrul societății, în special în ultimii doi ani ele generând beneficii semnificative.Din punct de vedere al mediului extern al pieței de rafinare, în anul 2016, chiar dacă a fost o volatilitate ridicată în ceea ce privește prețul țițeiului și produselor petroliere, în medie, la nivel de an, s-a generat o marjă de rafinare suficientă pentru acoperirea costurilor de producție și cheltuielor financiare ale societății.Ultimul factor menționat, dar unul dintre cei mai importanți, este echipa operațională care este foarte dedicată activității de rafinare și care are o experiență și o pregătire profesională deosebită.Dacă discutăm de rezultatele financiare individuale ale Rompetrol Rafinare, ele sunt, de asemenea, pozitive, înregistrând un profit net în jurul sumei de 62 milioane lei.- Compania, prin bugetele de venituri și cheltuieli care vor fi supuse aprobării acționarilor, își propune depășirea indicatorilor operaționali care au fost atinși în 2016. Să sperăm că la următoarea întâlnire vom discuta despre noile recorduri înregistrate în 2017.