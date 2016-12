2014, ultimul an pentru „Rabla”?

Ediția din 2014 a Programului „Rabla” ar putea fi și ultima, este de părere Thomas Dubruel, directorul comercial al Grupului Renault în România, scrie Capital.Acesta a precizat că este nevoie de o regândire a programului în așa fel încât să fie stimulată în continuare achiziția de mașini noi.„Nu cred că trebuie să schimbăm Programul Rabla de la an la an. De aceea solicităm un program Rabla ca în 2013, dar care să demareze mai repede decât anul trecut, când știm că a început la finele lunii mai - începutul lui iunie. Pentru a vorbi de Rabla în 2015, cred că e nevoie mai întâi de un program în 2014. Credem că anul acesta va fi ultimul program Remat. Trebuie să avem și în acest an un program, dar după aceea trebuie oprit și gândit un alt tip de program pentru sprijinirea cumpărării de mașini noi”, a menționat Dubruel, potrivit Capital.