2013 începe cu scumpiri, pensii majorate şi speranţa relansării economiei

2013 începe cu scumpiri, pensii majorate și speranța relansării economiei

Sătui de atâta criză și austeritate, până și pesimiștii de profesie sunt gata să jure că 2013 va fi anul relansării economice. Semnele bune vin din Apus, unde Senatul SUA a aprobat proiectul fiscal al președintelui Obama. Statele Unite vor să evite creșterea fiscalității pentru clasa de mijloc și reducerea abruptă a cheltuielilor bugetare. Dacă s-ar diminua consumul americanilor, economia mondială ar fi obligată să strângă cureaua.Uniunea Europeană și-a impus numeroase constrângeri fiscale și bugetare în 2011 - 2012, care i-au frânat ieșirea din criză și au afectat, pe termen scurt, întreaga planetă. Statele comunitare au ajuns la concluzia că nu a fost cea mai bună alegere și că, în 2013, e nevoie de măsuri active pentru relansarea economiei.România începe cu stângul noul an, fiind nevoită să treacă mai întâi prin purgatoriul scumpirilor. Creșterile de prețuri, tarife și taxe se țin lanț din prima zi.Energia electrică s-a scumpit cu 10%, chiar de la 1 ianuarie 2013. Prețul mediu a urcat la 175,7 lei/MWh.Tot de la 1 ianuarie, s-au majorat accizele. Vor fi calculate la un curs de schimb de 4,5223 lei pentru un euro, mai mare cu 5,2% față de cel utilizat în 2012, de 4,3001 lei pentru un euro. Guvernul a aprobat creșterea accizei la motorină de la 374 la 391 euro pe tonă. Majorarea accizelor se va reflecta în prețul alcoolului, băuturilor alcoolice, tutunului prelucrat, cafelei și produselor energetice.Prețurile gazelor vor fi liberalizate. Cel al gazelor pentru po-pulație va crește cu 10% în 2013 (respectiv cu 8% la 1 iulie și cu 2% din octombrie), și tot cu atât în 2014.Începând cu 1 ianuarie, pentru mașinile rulate, înmatriculate în România, care au intrat în circulație în țară înainte de 1 ianuarie 2007, se plătește taxa de poluare. Vestea bună e că măsura ar putea fi abolită chiar în cursul acestei luni și înlocuită cu alta mai blândă.Brokerii de pe piața asigurărilor „prezic” o creștere cu 25% a polițelor RCA în 2013.Începând de la 1 ianuarie, administrațiile locale au liber să majoreze taxele locale cu 16%.Pentru pensionari, noul an vine cu mai mulți bani. De la 1 ianuarie, pensiile au crescut cu 4%. Angajații companiilor de stat cu profit în 2012 ar putea obține o majorare a lefurilor cu 3%. În schimb, bugetarii nu trebuie să se aștepte la creșteri salariale.În funcție de rezultatul discuțiilor cu delegația FMI, taxa pe valoare adăugată ar putea fi diminuată la alimentelor de bază.În acest an, se aplică noua metodă de achitare a TVA. Agenții economici care în 2012 au o cifră de afaceri sub 2.250.000 lei vor plăti TVA la încasarea facturii începând cu data de 1 februarie.În 2013, motoarele economiei vor continua să fie: industria, exporturile și investițiile private și de stat. După creșterea timidă din anul trecut, sectorul construcțiilor va înregistra un real reviriment în acest an.Grație precipitațiilor bogate din ultimele două luni, dar și a unei ierni foarte blânde, putem spera la o producție agricolă bună în 2013. Dacă Dumnezeu ne va feri culturile de îngheț, secetă, molime și dăunători, agricultura ar putea să se numere printre motoarele economiei naționale.Instituțiile financiar-bancare din România vor continua să atragă prea puține resurse de la băncile mamă, din străinătate și vor fi nevoite să se împrumute de la BNR, așa cum au făcut-o în 2012. Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor Publice va rămâne principalul consumator de împrumuturi bancare. De aceea, nu trebuie să ne așteptăm la o ieftinire a creditării.Fondurile europene rămân sursa cea mai importantă de finanțare ieftină a investițiilor de stat și private. Va reuși Cabinetul Ponta să elimine piedicile birocratice și corupția care blochează accesarea lor? Guvernul este foarte optimist, apreciind că gradul de absorbție va ajunge la 50% în noul an.Pentru 2013, România își propune un ritm de creștere economică de 3% și menținerea deficitului bugetar sub 3% din PIB. Dacă nu vor mai fi crize politice și convulsii sociale, economia națională va avea forța să treacă prin chinurile scumpirilor și să se revigoreze.