2012 - un an mai bun pentru marinarii români

România are un personal navigant activ de 25.669 de persoane, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. 15.172 sunt ofițeri, din care: 1.684 comandanți, 1.613 șefi mecanici și 213 șefi electricieni. La aceștia se adaugă: 3.520 nebrevetați activi, 2.569 auxiliari și 4.408 aspiranți. Ce a adus acest an în viața marinarilor români? „2012 a început bine pentru navigatori. De la 1 ianuarie, salariile din grila Federației Internaționale a Transportatorilor au crescut. Ele vor avea o creștere progresivă până în 2014, de 12% în final. De contractele ITF beneficiază circa 60% dintre navigatorii români. Creșterea este relevantă în special pentru nebrevetați. Ofițerii au, de regulă, salarii mai mari decât grila. Însă, în caz de criză, ele nu pot coborî sub nivelul negociat deITF” - afirmă liderul SLN.Anul 2012 a adus mai multe locuri de muncă. SLN are în derulare negocieri pentru încheierea unor contracte colective cu noi parteneri, pentru 100 până la 200 de locuri de muncă. Tot în acest an - amintește Mihălcioiu - s-a relansat proiectul celui de al doilea pavilion interna-țional al României, de care se leagă speranțele privind locurile de practică pentru cadeți. În 2012, s-au întâmplat și lucruri dramatice pentru navigatorii români: accidente, decese pe mare, neplata salariilor, iar un român se mai află în mâinile piraților. „Pe ansamblu - afirmă liderul SLN -, lucrurile bune din viața marinarilor au predominat. Sperăm ca piața să se revigoreze și lucrurile să evo-lueze în bine. Cu prilejul Zilei Marinei Române le dorim tuturor navigatorilor, marinarilor militari, lucrătorilor portuari și din activitățile conexe shipping-ului multă sănătate și fericire! La mulți ani!”