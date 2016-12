2010 a fost declarat Anul Navigatorilor

2010 a fost declarat Anul Navigatorilor de către Organizația Maritimă Internațională (IMO). Prin această inițiativă, ea vrea să atragă atenția asupra presiunilor extreme la care sunt supuși navigatorii de pretutindeni. Tema a fost aleasă pentru a ajuta comunitatea internațională să înțeleagă mai bine rolul jucat de marinari în desfășurarea comerțului mondial. Go to Sea! Efthimios E. Mitropoulos, secretarul general al IMO, a anunțat că Anul Navigatorilor va fi marcat de adoptarea unor amendamente mult așteptate la Convenția Internațională privind Standardele de Pregătire, Certificare și Încadrare a Navigatorilor (STCW Convention) și a codului asociat acesteia. În Anul Navigatorilor va continua campania „Mergi pe mare!” (Go to Sea!), lansată de IMO în noiembrie 2008, în asociație cu Organizația Internațională a Muncii și Federația Internațională a Transportatorilor (ITF), prin care se urmărește creșterea numărului celor ce își aleg profesia de marinar. El însuși fost navigator, Mitropoulos a declarat: „Credința mea fermă este că, în ciuda declinului numeric al noilor ofițeri, shipping-ul rămâne o carieră atractivă, stimulativă, în care îți poți găsi împlinirea.” Din Monaco până în Norvegia Cum va fi marcat Anul Navigatorilor în România? În primul rând, prin creșterea numărului locurilor de muncă pe mare. „În prezent, am început discuțiile preliminare cu armatori din Germania și Monaco. Vrem să-i convingem să accepte echipaje românești. Sperăm să ajungem în faza de a negocia contracte colective de muncă. Dacă vom avea succes, vom câștiga câteva sute de noi locuri de muncă. Spre sfârșitul lunii februarie începem negocierile cu armatorii norvegieni. Încercăm să găsim formula pentru angajarea unui număr mai mare de români, inclusiv de cadeți. În februarie - martie vom negocia cu armatorii italieni. Vrem să recuperăm cele 2.000 de locuri de muncă de ofițeri, nebrevetați și auxiliari, pierdute în 2009, pe navele cu pavilion italian. Vom continua campania începută anul trecut pentru creșterea numărului de cadeți care pleacă pe mare. Vom organiza noi întâlniri cu firmele de crewing și sperăm că vom obține mai multe locuri de practică” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor. Mână pentru mână Anul Navigatorilor va fi marcat și prin perfecționarea legislației shippingului. Împreună cu Autoritatea Navală Română, liderii sindicatului lucrează la normele de aplicare a HG 125/2009, referitor la securitatea financiară a navigatorilor în caz de abandon. „În asemenea situații, companiile de navigație românești vor fi obligate să asigure salariile, subzistența și repatrierea echipajelor. În cazul firmelor de crewing, există deja asemenea prevederi” - a precizat Mihălcioiu. Conducerea SLN va continua eforturile pentru creșterea gradului de sindicalizare în rândul personalului navigant și a celui auxiliar. Organizația nu este interesată să crească doar din punct de vedere numeric, ci și al implicării membrilor săi. „Avem nevoie de o mai mare solidaritate și responsabilitate a membrilor noștri de sindicat în apărarea drepturilor. De aceea am lansat propria campanie, sub motto-ul: Mână pentru mână” - a declarat liderul SLN. Sindicatul va continua eforturile de informare a navigatorilor asupra problematicii contractelor de muncă, asupra drepturilor lor. În acest an, va fi editat un buletin în format electronic, care va furniza o diversitate mare de informații, referitoare la legislația din shipping, evenimente de pe nave, din țară, din economia românească și mondială. Tot în acest an, SLN își reînnoiește reprezentativitatea în raporturile cu autoritățile și patronatul din shipping. Ce fac guvernele? Pentru SLN, 2010 este marcat de numeroase activități pe plan internațional. În luna februarie, președintele lui va lua parte la reuniunea comitetului maritim tripartit, de la Bruxelles. „Tema principală este creșterea numărului de locuri de muncă pentru europeni, în flota europeană. Noi vom reprezenta interesele marinarilor români, pentru care vrem să găsim soluții de îmbarcare în flota Uniunii Europene. În 2009, Comunitatea Europeană nu a făcut nimic pentru shipping, care trece printr-una dintre cele mai grave crize din istoria sa. Declinul continuă în 2010. Credem că UE, guvernele naționale au obligația să se sprijine companiile de navigație și, implicit navigatorii comunitari, prin acordarea unor facilități. În cadrul reuniunii, vom lua din nou atitudine față de acutizarea fenomenului pirateriei în Golful Aden. Le vom reaminti Uniunii Europene, marilor puteri ale lumii că au obligația să asigure condiții de securitate pentru transportul pe mare “ - a declarat liderul SLN. În perioada 1 - 5 martie, SLN va primi vizita unei comisii din cadrul Federației Ruse, care se ocupă de redactarea documentației privind serviciile acordate navigatorilor. Rușii doresc să preia modelul de servicii promovate de SLN pentru marinarii din România. În luna august, liderii sindicatului vor participa la Congresul ITF, în cadrul căruia se va stabili politica organizației pe viitorii cinci ani. „La fel ca în anii trecuți, vom continua să ne manifestăm solidaritatea internațională, participând la campania împotriva navelor sub standard” - a afirmat liderul SLN.