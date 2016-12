2009 va fi anul recesiunii în Europa

Prognozele de toamnă arată că Uniunea Europeană este puternic afectată de criza economică, că piețele interne din diferite ramuri economice au probleme, iar cererea externă slăbește rapid. Creșterea economică a UE ar putea fi de 1,4% în 2008, la jumătatea celei din 2007. Ea va coborî la 0,2% în 2009, după care va urca la 1,1% în 2010. Angajările de personal sunt prevăzute să crească superficial în 2009 - 2010 (în 2007 – 2008 au fost create 6 milioane de locuri de muncă). Șomajul va crește cu până la 1%, ajungând la 7,8% în 2009. În următorul an va avea loc o ușoară diminuare. Este de așteptat ca inflația să scadă rapid sub 2,5% în 2009 și sub 2,25% în 2010.