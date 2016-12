200 milioane lei pentru reabilitarea termică a blocurilor

1

Reabilitare reala.

Prin termoizolarea anvelopei ( sunt si alte solutii la fel de eficiente pentru diminuarea consumului de energie termica) se creeaza un mare disconfort datorita umiditatii excesive care favorizeaza dezvoltarea mucegaiulu,i ncat, oportunitatea aceste solutii este serios pusa sub semnul intrebarii. Cei care au facut-o deja stiu. Cine va fi responsabil de risipirea unor sume importante ? Beneficiarul sau proiectantul. Mucegaiul se combate numai printr-o aerisire permanenta datorita careia se pierde caldura castigata prin anvelopare, dar se creaza si un disconfor care reclama revenirea la vechea forma. Solutia este implementarea unui aparat pentru recuperarea caldurii din aerul viciat care sporeste nesemnificativ costul actual al reabilitarii si adauga un plus de caldura semnificativ la cea deja casigata prin anvrlopare. Brevetul acestui aparat este romanesc, imi apartine si contribui cu el alaturi de orice investitor care are capacitatea financiara si dorinta de a face investitii de mare anvergura care sunt sigure si din care castiga toata lumea. Inclusiv cei care doar privesc. Ei se vor bucura de un mediu mai bine protejat. Inplementarea proprietatii intelectuale (brevete ) in lucrari asigura atribuirea direcata a contractului fara publicare indiferent de valoarea investitiei. Olaru 9722207396.