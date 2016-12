200 milioane de euro pentru „Prima împădurire“

Ştire online publicată Vineri, 04 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 1 februarie - 28 februarie 2011 se desfășoară prima sesiune din acest an de depunere a proiectelor de finanțare aferente Măsurii 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”. Conform calendarului propus pentru sesiunile de depunere, aferent anului 2011, sesiunea care a început pe 1 februarie este prima din cele patru care se vor desfășura pe parcursul acestui an. Fiecărei sesiuni pentru depunerea proiectelor de primă împădurire a terenurilor agricole îi sunt alocați câte 50 de milioane de euro. Astfel, beneficiarii Măsurii 221 vor avea la dispoziție în acest an 200 de milioane de euro. Fondurile totale nerambursabile alocate acestei Măsuri de finanțare sunt de peste 229 de milioane de euro contribuție publică națională și comunitară și vor putea fi utilizate până în anul 2013. Proiectele pot fi depuse la Oficiile Județene ale Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, zilnic între orele 9.00-14.00, ultima zi pentru depunere fiind 28 februarie 2011, ora 12.00. (A.C.)