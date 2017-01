2.430 nave maritime, fluviale şi portuare arborează pavilionul românesc

2.430 nave maritime, fluviale și portuare arborează pavilionul românesc

Flota țării noastre cuprinde un număr de 2.430 de nave maritime, fluviale și tehnice - portuare, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Valentin Șerbănescu, directorul general al Autorității Navale Române. Flota maritimă propriu-zisă cuprinde 9 nave, dintre care 8 sunt în exploatare. Acestea sunt: „Aris”(cargou de 5.986 t) și „Susie” (cargou de 5.988 t), operate de compania „Cosena”; „Histria Topaz” (tanc petrolier de 24.148 t) - armator „Histria Ship-management”; „Eforie” și „Mangalia” (ferryboat –uri de 20.621 t) – armator SN CFR „Marfă”; „Oana Cristina” (cargou de 2.598 t) – proprietar „Metaltrans” Galați; „Albatros” (cargou de 6.015 t) – armator Academia Navală, „Sammarina A” (ex Păltiniș, ro – ro de 8.161 t) și „Sammarina M” (ex „Pașcani”, ro-ro de 8.161 t) – aflate în proprietatea companiei „Sam-marina”. Din categoria navelor maritime fac parte și platformele petroliere „Atlas”, „Saturn”, „Prometeu”, „Orizont“ și „Jupiter”, deținute de compania „Grup Servicii Petroliere”. „Majoritatea acestor nave au vârsta de peste 15 ani, fiind menținute cu mari cheltuieli în standardele europene – afirmă Valentin Șerbănescu. Este de admirat efortul armatorilor, dar trebuie menționat că inspecțiile riguroase ale ANR au făcut ca aceste nave să nu mai fie arestate de Port State Control în țări ale Uniunii Europene.“ Flota tehnică maritimă cuprinde 131 nave, din care: 2 tancuri petroliere, 5 tancuri de bunkeraj, 7 nave de pescuit costier, 2 nave hidrografice, 2 nave de cercetare, 33 de remorchere, 15 șalande, 13 macarale plutitoare, o navă de stins incendii, 5 docuri plutitoare, 9 gabare și altele. Pe apele interioare, circulă 2.285 nave, respectiv: 64 nave de transport pasageri (de diferite capacități, de la 12 locuri în sus), 74 remorchere și 132 împingătoare, 41 remorchere - împingătoare, 60 nave autopro-pulsate, pentru transportul măr-furilor (din care un tanc petrolier), 1.211 nave fără propulsie, pentru transportul mărfurilor, numeroase nave tehnice și de serviciu, de diferite tipuri. „Multe dintre navele de pe apele interioare au fost construite înainte de 1990. Dar trebuie ținut cont că, în navigația de apă dulce, o navă de 15 – 20 de ani este relativ nouă, spre deosebire de cele maritime” – afirmă șeful ANR. Shipping-ul românesc este reprezentat nu doar de navele și companiile înregistrate în țară, spune Valentin Șerbănescu. „O serie de oameni de afaceri români dețin în proprietate companii și nave înregistrate în alte țări și sub alte pavilioane sau realizează managementul pentru armatori străini. Aceștia au baza de operațiuni, logistica și personalul în țara noastră. Nu putem decât să ne mândrim că avem firme performante în acest domeniu. Una dintre ele este «Histria Shipmanagement», o companie care și-a câștigat un bun renume pe piața internațională. Majoritatea navelor pe care le exploatează sunt noi și performante. Trebuie să remarc și alte societăți mai mici, precum «Cosena», «Metaltrans» Galați și «Mihei Shipping».”Flota țării noastre cuprinde un număr de 2.430 de nave maritime, fluviale și tehnice - portuare, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Valentin Șerbănescu, directorul general al Autorității Navale Române. Flota maritimă propriu-zisă cuprinde 9 nave, dintre care 8 sunt în exploatare. Acestea sunt: „Aris”(cargou de 5.986 t) și „Susie” (cargou de 5.988 t), operate de compania „Cosena”; „Histria Topaz” (tanc petrolier de 24.148 t) - armator „Histria Ship-management”; „Eforie” și „Mangalia” (ferryboat –uri de 20.621 t) – armator SN CFR „Marfă”; „Oana Cristina” (cargou de 2.598 t) – proprietar „Metaltrans” Galați; „Albatros” (cargou de 6.015 t) – armator Academia Navală, „Sammarina A” (ex Păltiniș, ro – ro de 8.161 t) și „Sammarina M” (ex „Pașcani”, ro-ro de 8.161 t) – aflate în proprietatea companiei „Sam-marina”. Din categoria navelor maritime fac parte și platformele petroliere „Atlas”, „Saturn”, „Prometeu”, „Orizont“ și „Jupiter”, deținute de compania „Grup Servicii Petroliere”. „Majoritatea acestor nave au vârsta de peste 15 ani, fiind menținute cu mari cheltuieli în standardele europene – afirmă Valentin Șerbănescu. Este de admirat efortul armatorilor, dar trebuie menționat că inspecțiile riguroase ale ANR au făcut ca aceste nave să nu mai fie arestate de Port State Control în țări ale Uniunii Europene.“ Flota tehnică maritimă cuprinde 131 nave, din care: 2 tancuri petroliere, 5 tancuri de bunkeraj, 7 nave de pescuit costier, 2 nave hidrografice, 2 nave de cercetare, 33 de remorchere, 15 șalande, 13 macarale plutitoare, o navă de stins incendii, 5 docuri plutitoare, 9 gabare și altele. Pe apele interioare, circulă 2.285 nave, respectiv: 64 nave de transport pasageri (de diferite capacități, de la 12 locuri în sus), 74 remorchere și 132 împingătoare, 41 remorchere - împingătoare, 60 nave autopro-pulsate, pentru transportul măr-furilor (din care un tanc petrolier), 1.211 nave fără propulsie, pentru transportul mărfurilor, numeroase nave tehnice și de serviciu, de diferite tipuri. „Multe dintre navele de pe apele interioare au fost construite înainte de 1990. Dar trebuie ținut cont că, în navigația de apă dulce, o navă de 15 – 20 de ani este relativ nouă, spre deosebire de cele maritime” – afirmă șeful ANR. Shipping-ul românesc este reprezentat nu doar de navele și companiile înregistrate în țară, spune Valentin Șerbănescu. „O serie de oameni de afaceri români dețin în proprietate companii și nave înregistrate în alte țări și sub alte pavilioane sau realizează managementul pentru armatori străini. Aceștia au baza de operațiuni, logistica și personalul în țara noastră. Nu putem decât să ne mândrim că avem firme performante în acest domeniu. Una dintre ele este «Histria Shipmanagement», o companie care și-a câștigat un bun renume pe piața internațională. Majoritatea navelor pe care le exploatează sunt noi și performante. Trebuie să remarc și alte societăți mai mici, precum «Cosena», «Metaltrans» Galați și «Mihei Shipping».”