Tranzacție spectaculoasă

19 zăcăminte petroliere onshore din România vor fi transferare de la OMV Petrom către Mazarine Energy

OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din Europa de Sud-Est, și Mazarine Energy Romania SRL, o subsidiară românească controlată integral de Mazarine Energy B.V. (Mazarine Energy) au anunțat că au convenit transferul a 19 zăcăminte petroliere onshore, a trei instalaii pentru reparații capitale și a echipelor aferente către Mazarine Energy Romania SRL, în schimbul unei sume ce nu poate fi divulgată. Transferul licențelor se realizează în conformitate cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din Legea Petrolului și alte reglementări și este supus aprobării autorităților competente.Se estimează că finalizarea tranzacției va avea loc la sfârșitul ultimului trimestru al anului 2016, când Mazarine Energy Romania va prelua rolul de operator al zăcămintelor și angajator al celor peste 200 de salariați. Mazarine a identificat o serie de oportunități de optimizare a producției și va efectua lucrări de reparații capitale care vor determina o creștere a producției. În plus, sunt planificate campanii de achiziție seismică pentru a identifica structuri care nu au fost încă forate.Cele 19 zăcăminte fac parte dintr-un pachet de zăcăminte selectate în 2014 pentru a fi transferate, ca parte a programului de optimizare a portofoliului. În 2015, cele 19 zăcăminte au avut o producție zilnică totală de aproximativ 1.000 bep/zi (rezentand sub 1% din productia zilnică a OMV Petrom).Fondurile pentru tranzacție vor proveni din linia de capital de 500 milioane de dolari furnizată de Carlyle International Energy Partners, un fond de 2,5 miliarde de dolari, care investește în explorarea și producția de petrol și gaze, rafinare și marketing, servicii la zăcăminte petroliere la nivel internațional, și în rafinare și marketing în Europa, Africa, America latină și Asia.OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-est, cu o producție anuală de țiței și gaze de aproximativ 65 milioane bep în 2015. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW și un parc eolian de 45 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe piețele din România și țările învecinate prin intermediul a 784 benzinării, la 30 iunie 2016. Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În această perioadă, compania a alocat peste 40 milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.Mazarine Energy este o companie nelistată de explorare i producie, care se concentrează pe oportunităi de exploare convenională, de dezvoltare i producie cu riscuri mici, pe termen scurt în Europa, Africa i zona Mediteraneană extinsă. Cu sediul central în Haga, compania este activă în prezent în Africa de Nord, având controlul majoritar al licenei Zaafrane din Tunisia, unde au fost săpate două sonde de explorare în apropierea infrastructurii existente. Ambele au descoperithidrocarburi i au fost testate cu succes la debite comerciale. Mazarine Energy revizuiete în mod activ noi oportunităi în Europa i Nordul Africii.