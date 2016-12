19 producători români au participat la Salonul Internaţional de Mobilă Milano

19 producători români au participat la Salonul Internațional de Mobilă Milano

România a participat la cea de-a 54-a ediție a Salone Internazionale del Mobile Milano, cu 19 companii producătoare de mobilă și decorațiuni, care au expus în pavilionul național, organizat de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în colaborare cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România (APMR). Evenimentul a cuprins manifestările conexe „Euro Cucina” (salonul european al mobilierului de bucătărie) și „International Bathroom Exhibition” (Expoziția internațională pentru mobilier de baie).În pavilionul românesc, amenajat pe o suprafață de 579 mp sub brandul „Romanian Furniture - Style, Comfort, Durability”, în cadrul secțiunii clasice și a celei de design a târgului a fost expusă o gamă largă de mobilier, iar producătorii români și-au promovat produsele, alături de alte branduri importante din Europa și din lume, obiectivul principal fiind acela de a face cunoscută industria de mobilă din România și de a determina creșterea volumului exporturilor acestui sector de activitate.Expozanții români au prezentat, la ediția din acest an, colecții adaptate tendințelor din domeniu și specificului pieței italiene: mobilier realizat din lemn de cireș, tei, stejar și rășinoase, cu finisaje patinate, mobilier stil clasic cu linii rafinate, mobilier tapițat, mobilier din fier forjat în combinație cu lemn masiv etc. Companiile românești au avut posibilitatea de a stabili noi contacte cu potențiali parteneri de afaceri italieni, dar și din alte țări, precum și de a consolida relațiile comerciale și de parteneriat existente, cu societăți de distribuție din Italia, având în vedere faptul că unele dintre societățile prezente au deja cooperări cu parteneri din țara gazdă.