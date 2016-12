19 firme româneşti la Târgul CEBIT 2013, din Hanovra

19 firme românești la Târgul CEBIT 2013, din Hanovra

Un grup de 19 companii românești participă, sub brandul de ramură „România IT”, la cel mai important Târgul internațional din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, CEBIT 2013, din Hanovra, Germania, în perioada 5 - 9 martie 2013. Ele prezintă soluții software și de sistem pentru o gama largă de aplicații (controlul traficului aerian, aplicații media, dezvoltarea echipamentelor mobile, e-commerce, educație, activități bancare și de asigurări, sănătate ș.a.).Tema centrală a ediției din acest an a târgului este „Utilizarea in comun a economiei - Shareconomy”, liderii globali din domeniu fiind unanimi în aprecierea că progresele acestui sector în perioada următoare vor fi determinate de modul în care companiile vor reuși să determine utilizarea in comun, dincolo de barierele naționale ale statelor și limitările inerente ale companiilor, a resurselor, infrastructurii și a domeniilor de producție.Sectorul IT&C a înregistrat, în 2012, o creștere de peste 5%, ritm ce se va menține și în acest an.La „CEBIT - 2013" participă peste 4.200 expozanți din 72 de țări, dintre care 34 cu pavilion național. Organizatorii estimează un număr de circa 120.000 vizitatori.