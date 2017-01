180.000 de disponibilizaţi în industria textilă, între 2004 şi 2008

180.000 de disponibilizați în industria textilă, între 2004 și 2008

Ieri, la sala de conferințe a hotelului Perla din stațiunea Mamaia, a avut loc un seminar la care au participat reprezentanții Federației Patronale a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei (Fepaius), Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, cât și producătorii și importatorii prezenți în aceste zile la Târgul de Îmbrăcăminte - Încălțăminte Tinimtex. Problemele dezbătute s-au legat de supraviețuirea și reorganizarea activității din domeniu în noile condiții de criză, precum și accesarea fondurilor structurale și găsirea de soluții concrete pentru sprijinirea industriei ușoare. „Mai ales în această perioadă, trebuie să fim foarte atenți la riscurile ce ne invadează activitatea. Atât riscurile interne, precum cele operaționale, cât și riscurile externe, de plăți trebuie supravegheate îndeaproape. Să nu uităm că într-o perioadă de criză crește infracționalitatea economică. Pentru a evite astfel de probleme, trebuie să existe o solidaritate între angajați și top management”, a declarat Maria Grapini, președintele Fepaius. Măsurile anticriză trebuie adoptate cât mai repede pentru a nu da un avans celorlalte țări care deja și-au creat condițiile pentru supraviețuirea în criză. „România nu are nevoie neapărat de reducere a cheltuielilor, are nevoie de retehnologizare și de creșterea competitivității produselor pentru a putea face față competiției de pe piața Uniunii Europene”, a explicat Maria Grapini. Deja, măsuri au fost luate pentru sprijinirea IMM-urilor. Costurile pentru realizarea proiectelor europene pot fi acoperite de fondurile structurale, iar cofinanțarea va fi asigurată de două bănci, CEC și Eximbank. În plus, în viitorul apropiat, valoarea maximă a schemei de ajutor pentru IMM-uri va crește la 500.000 de euro. Situația este foarte gravă pentru industria textilă, în contextul în care din 2007, când ocupa locul întâi la export (30 - 35%) a căzut până pe locul al treilea, la sfârșitul anului trecut, cu doar 17% din totalul exporturilor românești. De asemenea, s-au pierdut aproape 180.000 de locuri de muncă, în perioada 2004 - 2008, iar pentru 2009, previziunile sunt pesimiste: încă 40.000 de disponibilizați. „Am cerut să nu mai oblige angajatorul, prin lege, să dea diferite sporuri, ci doar salariul de bază. În acest fel, companiile au libertatea de a da sporuri cu caracter motivațional, precum cele de loialitate”, a mai precizat președintele Fepaius. Utilizarea banilor publici pentru achiziția de produse românești este o altă soluție propusă la seminar. Germania, de pildă, favorizează în mod indirect producătorii autohtoni prin intrarea în vigoare a legii achizițiilor publice cu încredințare directă. „Nu trebuie neapărat să adoptăm legea în aceeași formă, pentru că statul ar putea invita la licitație doar anumite firme și ar apărea clientela politică, însă să se reglementeze conținutul caietului de sarcini, care să demonstreze capacitatea participantului de a produce, de a asigura calitatea mărfii. S-ar elimina în acest fel importatorii care câștigă licitația, pentru ca apoi să importe marfa din China”, a afirmat la seminar Maria Grapini. Reprezentanții Fepaius au atras atenția și asupra noului Cod Fiscal. „Trebuie să ne pregătim cu propunerile, să vedem ce avize scoatem pentru a înlătura birocrația”, au declarat reprezentanții Federației Patronale. De asemenea, s-a discutat și despre încercarea de contracarare a „abuzului de poziție dominantă a retailerilor”. „În Franța sau Germania, au fost luate măsuri prin care se dorește transparență din partea hypermarket-urilor, precum și eliminarea taxelor ascunse. Același lucru ar trebui să-l facem și noi, pentru a proteja atât producătorii, cât și consumatorii”, a explicat Aureliențu Popescu, președintele executiv Fepaius.